Стала известна дата дебюта Усмана Нурмагомедова в Bellator

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Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов проведёт бой с американский бойцом смешанных единоборств MMA Майком Хэмелом.
Стала известна дата дебюта Усмана Нурмагомедова в Bellator
  • © Fight Nights Global

«2 апреля Усман Нурмагомедов дебютирует в Bellator в главном карде турнира Bellator 255. Бой состоится в лёгкой весовой категории. Соперником Нурмагомедова станет Майк Хэмел», — написал президент Bellator Скотт Кокер на своей странице в Twitter.

На счету Усмана Нурмагомедова 11 побед в 11 боях в MMA. У Хэмела семь побед и четыре поражения.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его двоюродный брат Усман Нурмагомедов подписал контракт с Bellator.

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