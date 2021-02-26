Стала известна дата дебюта Усмана Нурмагомедова в Bellator

Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов проведёт бой с американский бойцом смешанных единоборств MMA Майком Хэмелом.

«2 апреля Усман Нурмагомедов дебютирует в Bellator в главном карде турнира Bellator 255. Бой состоится в лёгкой весовой категории. Соперником Нурмагомедова станет Майк Хэмел», — написал президент Bellator Скотт Кокер на своей странице в Twitter.

На счету Усмана Нурмагомедова 11 побед в 11 боях в MMA. У Хэмела семь побед и четыре поражения.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его двоюродный брат Усман Нурмагомедов подписал контракт с Bellator.