Экс-чемпион Bellator считает, что может победить Немкова

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Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе Фил Дэвис заявил, что уверен в своих силах перед поединком с действующим обладателем титула россиянином Вадимом Немковым.
Экс-чемпион Bellator считает, что может победить Немкова
  • © Страница Вадима Немкова в Instagram

«Это то, чего я хотел. Я абсолютно уверен, что смогу одержать победу над Немковым. Если говорить об остальной сетке, то любой, кто посмотрит на список участвующих бойцов, скажет, что это отряд убийц. Там очень много хороших ударников. Нельзя получить лёгкую сетку», — цитирует Дэвиса MMAJunkie.

Американец встретится с Немковым в четвертьфинале Гран-при Bellator. Дэвис уже встречался с россиянином в 2018 году, проиграв ему раздельным решением судей.

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