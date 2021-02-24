Шлеменко рассказал о несостоявшемся переходе в UFC

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о том, как покидал промоушен, а также объяснил, почему пока не стал бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Из Bellator я хотел уйти. Они же не хотели, чтобы я покидал промоушен. Я хотел уйти красиво, но ушёл как получилось. Как получилось, так получилось. Всё, начал выстраивать новую жизнь. Почему я про UFC говорил… Потому что были договорённости и понимание. Затем случилась непонятная ситуация, которая продлилась и до сих пор длится, из-за которой мне приходится ходить в наморднике. И не только одному мне», — заявил Шлеменко в интервью YouTube-каналу Sport24.

Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Россиянин потерял свой титул в октябре 2017-го, проиграв Гегарду Мусаси на турнире Bellator 185.

Ранее Шлеменко назвал условие, при котором он готов вернуться в Bellator.