Шлеменко назвал условие, при котором он готов вернуться в Bellator

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко признался, что хотел бы провести реванш с действующим обладателем титула, Гегардом Мусаси.

«Если бы они сделали Гран-при в весовой категории до 84 кг, то я бы мог вернуться. Это один из вариантов добраться до Мусаси. Я хотел бы провести матч-реванш. Знаю, что в России есть одна организация, возможности которой позволяют организовать этот бой: RCC. Но пока в этом направлении переговоров не было», — цитирует Шлеменко ТАСС.

Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. В октябре 2017 года он проиграл Мусаси.

Ранее сообщалось, что Шлеменко проведёт следующий бой во Владивостоке.