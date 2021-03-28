Глава UFC высказался о возможном поединке между Джонсом и Нганну

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал победу камерунского бойца смешанных единоборств (MMA) Фрэнсиса Нганну над Стипе Миочичем на турнире UFC 260.

«Если бы я был Джоном Джонсом и смотрел бой Нганну — Миочич, то начал бы думать о переходе в среднюю весовую категорию. Но, конечно, я хотел бы сделать этот поединок следующим. Можно говорить о желании с кем-то встретиться, но ты должен действительно этого хотеть», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя.

Камерунский боец победил Миочича нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории.

Следующим возможным претендентом на пояс станет американский боец MMA Джон Джонс. На счету Джонса 26 побед в 26 поединках в ММА.

Ранее Джонс отреагировал на победу Нганну над Миочичем.