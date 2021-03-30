«В России наступает эра фриковых боёв и хайпа»: Малыхин о примере Емельяненко, рекорде Чимаева и поясе ONE FC

Александр Емельяненко сможет нанести большой урон соперникам уровня Джигана, но на профессиональном уровне ему делать нечего. Об этом в интервью RT заявил Анатолий Малыхин. Боец ONE FC предположил, почему российские болельщики не так активно поддерживают Александра Волкова и Вадима Немкова, рассказал, с чем столкнулся после подписания контракта на бой с Амиром Алиакбари, и объяснил, когда планирует побороться за титул сингапурского промоушена.

— На одном турнире ONE FC вместе с вами выступал Амир Алиакбари, с которым вам предстоит сойтись в мае. Причём иранец бился в главном поединке несмотря на то, что у него в пассиве уже было поражение, а вы были непобеждённым. Не обидно?

— Я всё прекрасно понимаю. Всё-таки у него два миллиона подписчиков. Думаю, сейчас многие даже не заходят в Sherdog — сразу идут в Instagram и смотрят, сколько фолловеров у того или иного спортсмена. Наверное, в ONE FC считают Алиакбари более интересным, медийным бойцом. Возможно, они немного недооценивают меня. Но надо отдать должное соотечественникам Амира — они разрывают мне Direct. Пишут скабрезности, упоминают маму и сестру... Не ожидал такого. Всегда думал, что иранцы — мужчины, но после таких поступков это сделать сложно. Сам бы никогда не написал такого никому.

Что касается подписчиков, то у нас с этим дела обстоят гораздо сложнее. Возьмём того же Сашу Волкова. Это топовый боец, который находится в пятёрке сильнейших в тяжёлом весе и претендует на пояс UFC. А у него нет даже миллиона поклонников. Да ещё люди говорят ему, что он мешок, не умеет бороться. Ребята, очнитесь.

— При этом с подписчиками нет проблем у Хабиба Нурмагомедова, Магомеда Исмаилова, Зубайры Тухугова…

— Я к этому и веду. Дагестанцы, азербайджанцы, иранцы — очень сильно поддерживают своих ребят, топят друг за друга. Посмотрите, что творится на турнирах ACA. Те же таджики просто разрывают. Любому бойцу это будет приятно. Когда-нибудь у нас тоже к этому придёт, но пока в основном говорят: «Он слабый, ему повезло» и тому подобное. Конечно, хотелось бы, чтобы всё поменялось. И наши ребята болели за тебя не только когда ты выигрываешь, но и когда оступаешься.

— Дело в менталитете или нашим болельщикам нужны более веские доводы, чтобы начать поддерживать бойца? Например, титул UFC или харизма того же Исмаилова?

— Давайте рассмотрим такую ситуацию. На одной чаше весов у нас будет Волков — семьянин, который ведёт достойный образ жизни, показывает хороший пример, выступает в лучшей лиге мира. На другой — Александр Емельяненко. Полная его противоположность. Посмотрите, что творится в комментариях под его постами в Instagram: «Саня, ты красавчик. Мы за тебя. Ты такой, как мы». Мало кто пишет ему, что он неправильно ведёт себя. А ведь на него смотрят дети. Когда ты боец такого уровня, то на твоих плечах ответственность.

— Понимаю к чему вы клоните…

— Поэтому у нас людям интереснее наблюдать за Емельяненко: как ему тяжело, как он не может найти себя в жизни. Наверное, некоторые смотрят на него и думают, что у них тоже всё нормально. Они тоже могут вечером выпить, подраться, поднять руку на жену. Для меня загадка, почему у нас плохой пример лучше воспринимается. Ведь у нас есть те же Валентин Молдавский, Вадим Немков. Человек держит пояс Bellator, постоянно проводит мастер-классы, общается с подрастающим поколением. А подписчиков меньше 100 тысяч.

— Так в чём же причина?

— В России не сильно любят успех. Нет, чтобы сказать: «Вадик, ты молодец. Сейчас мы тоже в зал пойдём, тренироваться». У нас всё иначе. В моём родном Кемерове страшно на улицу выйти. У нас девятиэтажный дом, дюжина подъездов — так только в нём четыре пивнушки. А в радиусе 300 метров — штук семь. Поэтому вечером я еду в зал, а ребята, с которыми я учился вместе, идут за пивом. С этим надо что-то делать. У нас рядом с домом площадка, но летом дети не могут попасть туда. Мат, крики, бутылки летят.

— Вы сейчас буквально подали заявку на попадание в команду Александра Шлеменко.

— Саня молодец. Но он говорит, что вообще нельзя употреблять алкоголь. Я же считаю, что иногда можно выпить вина с женой, но без фанатизма. Не так, чтобы было стыдно перед детьми. Всё же родители — главный пример для них. Лично я за 33 года жизни ни разу не видел пьяным ни отца, ни мать. Поэтому нечего надеяться на Владимира Владимировича. Надо начать с себя.

— Думаю, вы видели, в каком состоянии Емельяненко находился во время посещения турнира ACA. На ваш взгляд, он возобновит карьеру?

— Честно признаюсь, состояние Емельяненко меня сильно напугало. Он напомнил человека после инсульта. Одним словом, выглядел явно нездоровым. Посмотрим, как отшепчут, прокапают. Сейчас в России наступают эра фриковых боёв, хайпа. Поэтому Емельяненко будет востребован, но с кем он будет драться? Безусловно, он будет ронять таких, как Джиган. Непонятно, чем думают эти ребята. Какой бы Саня ни был, но он спортсмен. Поэтому я бы не советовал смотреть на то, что он не в форме. Ему хватит здоровья, чтобы нанести им большой урон. Но биться на одном уровне со мной, Волковым, Немковым, Гольцовым — не стоит. На профессиональном уровне Емельяненко делать нечего.

— Бой с Исмаиловым это показал наглядно?

— Без сомнения. Он не смог ничего сделать со средневесом. А ведь тогда он был заряжен под завязку, находился в хорошей форме. Спасибо клубу «Ахмат», что они так подвели его к той схватке. Но сейчас он их подвёл. Не думаю, что Рамзан Ахматович и представители команды будут к нему так добры. Лично я бы хотел, чтобы Александр просто вёл нормальный образ жизни. Не верю, что такой сильный человек в этой великой стране не может победить бутылку. Знаю, что Емельяненко есть ради кого жить — у него семья, дочь, мама в здравии. Не понимаю, почему он не может найти мотивацию. Она вокруг него.

— Возвращаясь к будущему поединку с Алиакбари, что скажете о его бойцовских качествах?

— Возможно, я немного недооцениваю Амира, но ONE FC его переоценивает. Да, он большой, грозный, но не скоростной, а челюсть у него совсем стеклянная. В 2016 Мирко Филиппович чуть ткнул ему, а он сразу завалился. Кроме того, я толкался с Канг Джи Воном (корейский боец, нокаутировавший иранца на турнире в феврале), понимаю, насколько он силён физически. Корейцу сейчас 25 лет — для тяжёлого веса это ребёнок. У него только всё начинается.

— Ещё до окончания боя с Мачадо вы объявили, что сразитесь с Алиакбари.

— По большому счёту, я практически сразу подписал два контракта — на схватки с Мачадо и Алиакбари. Думаю, сам Амир сделал тоже самое. Видимо, в ONE FC предполагали, что он уронит корейца, но сложилось иначе.

— Если бы не ваша травма ноги, то схватка состоялась бы в конце апреля. В последний раз вы бились дважды за месяц в 2019 году — сначала победили Джейка Хьюна, а затем — нокаутировали Алексея Кудина. Тогда вы чувствовали, что подошли к турниру Fight Nights Global в идеальной форме?

— Не знаю, в чём причина, но тогда я очень часто болел — практически перед каждым поединком. Мало кто знает, перед схваткой с Хьюном неделю не мог встать с кровати — лежал простывший, с ингалятором, температура 39 °С. Любимая откачивала меня. Лишь за два дня до турнира сумел подняться. Но в битве с Кудиным чувствовал себя очень хорошо.

— Немногие бойцы соглашаются войти в клетку после такой короткой паузы. В последнее время подобным больше всего прославился Хамзат Чимаев, который бился трижды за 66 дней. Хотели бы в будущем попробовать побить его достижение?

— Я уже превзошёл его рекорд, когда выступал на любительском уровне. Тогда за сутки проводил по три-четыре поединка с топами, лидерами российского ММА. Это и экс-чемпион ACA Евгений Гончаров, и ещё один представитель лиги Салимгерей Расулов. Хамзат-то что? Провёл три боя непонятно с кем (смеётся). Помню, в Томске дрался трижды в день — уже по профессионалам. По-моему, получил за это 20 или 30 тыс. рублей.

— То есть, иногда можно и частить?

— Всё зависит от оппозиции. Чимаев — хороший боец, очень высокого уровня. Тех противников он мог побить и за одну неделю. Но на его рекорд я не претендую. Разве что хочу пожелать ему здоровья. Как и я, он перенёс COVID-19. Мы с ним болели примерно в одно время, а он до сих пор отойти не может. Коронавирус очень опасен и сильно бьёт по спортсменам. Поэтому надеюсь, что Хамзат восстановится и ещё выстрелит. Не хотелось бы, что всё так закончилось для него.

— Сейчас у Чимаева сложный период. Он объявил о завершении карьеры, но впоследствии его буквально уговорили вернуться. Как думаете, что было причиной такого поведения?

— Как я уже говорил, эта болезнь залезает в голову. Серьёзнейшая апатия вплоть до суицидального состояния. Если бы не жена, которая всегда была рядом со мной... Первый месяц ты просто ничего не можешь, тебе ничего не хочется. Ты просто тень. Так что я был в шкуре Хамзата и понимаю, через что он прошёл. В эти моменты рядом должны быть близкие, от них очень много зависит. Сейчас Чимаев прилетел к Рамзану Кадырову. Думаю, найдут врачей, помогут ему.

— Как думаете, если в мае вы возьмёте верх над Алиакбари, то как близко подберётесь к статусу первого претендента на титул ONE FC?

— Думаю, после этого мне придётся провести ещё один поединок летом, а уже на конец года можно будет просить возможность побороться за титул. Если Брэндон Вера будет настроен, то хотел бы попробовать свои силы. Что касается соперников, то есть Умар Кане, который считается лучшим бойцом из Африки. В последнем бою он победил Алана Нгалани. Если выиграю у Алиакбари, то хотел бы сразиться с ним.

— В России многие бойцы не уделяют особого внимания чемпионским званиям. Тот же Магомед Исмаилов признавался, что его не интересуют пояса ACA. Вам хотелось бы завоевать титул в ONE FC?

— Так или иначе, все мы приходим биться за пояс. Им всегда владеет лучший боец организации, поэтому моя задача — стать чемпионом ONE FC. Что касается Магомеда, не знаю, почему он не хотел драться за титул. В ACA поясом в среднем весе владеет очень сильный спортсмен (Саламу Абдурахманов).

Кроме того, пояс сам по себе — очень красивая вещь. Во время того турнира я успел подержать трофей ONE FC. Увидел его, потрогал и понял — такая вещь должна висеть у бати в деревне. Кроме того, чемпион получает совершенно другие деньги. Никто не хочет работать за копейки.