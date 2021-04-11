Победа нокаутом Авсараговой, отмена боя Хизриева, перенос турнира Fight Nights 100: главные события последних дней в ММА

Диана Авсарагова нокаутировала Тару Графф за 29 секунд и одержала дебютную победу в Bellator, а Магомедрасул Гасанов завоевал временный титул ACA в среднем весе. Промоушен AMC Fight Nights объявил о переносе юбилейного, 100-го шоу, за три часа до его начала, а бывший чемпион организации Алиасхаб Хизриев был вынужден сняться с UFC Vegas 23. Чем запомнились последние дни в мире смешанных единоборств — в материале RT.

Отмена боя Керефова и триумф Гасанова

Первый крупный турнир недели по смешанным единоборствам прошёл в Минске, где в рамках ACA 121 был разыгран временный титул чемпиона в среднем весе. Магомедрасул Гасанов продемонстрировал, что наголову превосходит Николу Дипчикова в борьбе и грэпплинге, уже во втором раунде отпраздновав досрочную победу. Российский боец несколько раз перевёл оппонента на землю и доминировал в партере по ходу первой пятиминутки, а в следующей оказался в фулл-маунте и провёл добивание в стиле ground and pound. В определённый момент болгарин перестал защищаться и заставил рефери вмешаться.

Успех в битве с Дипчиковым позволил Гасанову продлить беспроигрышную серию до 11 боёв и одержать 16-ю победу в карьере. Боец получил временный пояс и гарантировал себе встречу с обладателем абсолютного звания — Саламу Абдурахмановым. В апреле 2019-го тот стал первым чемпионом ACA, а в ноябре того же года провёл первую защиту, но с того момента больше не выступал из-за травм.

Изначально ACA 121 должен был включить в себя две чемпионских битвы, однако обладатель титула в наилегчайшем весе Азамат Керефов был вынужден сняться с мероприятия в Минске по состоянию здоровья. В результате, его схватка с Расулом Албасхановым была отменена.

Также шоу запомнилось неожиданным поражением фаворитов. Так, пятый номер легчайшего веса Шамиль Шахбулатов в равном поединке уступил Олегу Борисову. Бывший претендент на титул ACA не сумел воспользоваться колоссальным преимуществом в антропометрии (разница в росте составила 14 сантиметров) и уступил раздельным решением судей. Не смог подтвердить свой статус и Амирхан Адаев, располагавшийся на второй строчке в рейтинге лёгкого дивизиона. Спортсмен оказался слабее известного по выступлениям в UFC Хакрана Диаса и потерпел первое поражение с марта 2017 года.

Эффектный нокаут от Авсараговой и победа Бейдера

Несколько часов спустя в Анкасвиле прошёл второй турнир Bellator в 2021 году, венцом которого стало противостояние двух бывших бойцов UFC — Райана Бейдера и Лиото Мачиды. Битва прошла в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе и завершилась триумфом американца. Действующий чемпион в тяжёлом дивизионе взял убедительный реванш за поражение восьмилетней давности и наглядно показал, что бразилец уже не способен соперничать со звёздами смешанных единоборств.

Поединок продлился все пять запланированных раундов, по итогам которых победа Бейдера вряд ли у кого-то вызывала сомнения. Хотя поначалу он действовал чересчур осторожно и явно опасался повторения исхода первого боя. В августе 2012 года он самонадеянно рванул вперёд, напоролся на прямой удар справа и оказался в глубоком нокауте. Поэтому на этот раз американец работал более сдержанно и ждал, когда 42-летний бразилец начнёт уставать. Это произошло уже по ходу второго отрезка, а последующие прошли под контролем Райана. Сказался возраст и слабые борцовские навыки Мачиды, не позволявшие ему ничего противопоставить оппоненту в партере.

Помимо дуэли Бейдера и Мачиды, Bellator 256 включал в себя ещё пару интересных противостояний. Второй номер наилегчайшего веса Лиз Кармуш уверенно разобралась с Ванессой Порто, а занимающий третью строчку в рейтинге полулёгкого дивизиона Адам Борич разобрался с Джереми Кеннеди. Досрочную победу отпраздновала и бывшая претендентка на титул UFC Кэт Зингано, поймавшая на рычаг локтя Оливию Паркер.

При этом российских болельщиков порадовала Диана Авсарагова, успешно дебютировавшая в одном из крупнейших ММА-промоушенов планеты. Уже на 29-й секунде она нокаутировала Тару Графф и одержала третью победу в карьере. Серия встречных ударов в исполнении россиянки сходу попала в нарезку лучших моментов шоу и позволила ей привлечь внимание к своей персоне. Однако далекоидущие выводы о её перспективах пока делать не стоит, ведь соперница была откровенно низкого уровня. В преддверии дуэли американка выиграла лишь один бой из трёх, дважды уступив досрочно.

🎳 Diana Avsaragova bowled the perfect strike last night at #Bellator256!



Enjoy this "Instant Analysis" Breakdown from @RobinBlackMMA as he puts her performance into words as only Robin can.#BellatorOnShowtime#MMApic.twitter.com/DqQIr1bXd3 — BellatorMMA (@BellatorMMA) April 10, 2021

Перенос Fight Nights 100

В субботу должно было состояться ещё одно крупное событие в российских ММА. Промоушен AMC Fight Nights планировал провести 100-й турнир в своей истории. Сам кард получился не самым внушительным (особенно для юбилейного шоу), однако картину скрашивали сразу две чемпионских схватки. В битве за пояс в лёгком весе должны были сойтись Нариман Аббасов и Шамиль Амиров, а за титул в полусреднем — Дмитрий Бикрёв и Гойти Дазаев. Однако за три часа до начала мероприятия было объявлено о его переносе на сутки «по техническим причинам». При этом сообщалось, что 11 апреля оно пройдёт без зрителей.

Как сказал RT участник главного поединка вечера Дмитрий Бикрёв, ситуация вокруг AMC Fight Nights 100 стала накаляться ещё по ходу недели. По словам бойца, об определённых трудностях в вопросах организации стало известно за двое суток до шоу, но по-прежнему оставалось надежда, что всё пройдёт по плану.

«AMC Fight Nights 100 перенесли на воскресенье. Честно, уже с четверга был в курсе, что есть определённые сложности (с организацией шоу. — RT), но не придавал этому значения. У Камила (Гаджиева, президента AMC Fight Nights. — RT) были сомнения в плане подготовки турнира, но думал, что всё решится положительно. В итоге получилось так, как получилось. Но главное, что турнир всё равно состоится. Надеюсь, что он пройдёт не при пустых трибунах, а какое-то число болельщиков будет допущено», — заявил Бикрёв.

Также чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе рассказал, что узнал о переносе шоу за несколько часов до его начала. По словам спортсмена, ему лично позвонил Гаджиев и спросил, сумеет ли он выступить днём позже.

«Камил был очень напряжён все эти дни. В субботу позвонил до обеда и по его голосу было понятно, что ему сейчас очень тяжело. Сказал лишь одно: «В воскресенье готов драться?». Ответил, что готов, поддержал его. Даже не стал спрашивать, где, во сколько конкретно. Всё это было не важно. Понимаю, с какими сложностями приходится сталкиваться Гаджиеву. Человек занимается переносом турнира из одного места в другое. За сутки осуществить подобное крайне сложно, особенно если речь идёт о таком крупном мероприятии, как Fight Nights. Сил ему и терпения», — сказал Бикрёв.

При этом сам боец заверил, что смена даты проведения шоу не должна сказаться на его выступлении. Бикрёв заявил, что не испытывает дискомфорта из-за сложившей ситуации.

«В этом нет большой разницы. Если человек готов к бою, то за день ничего не изменится. Я заряжен, полон сил, готов показать яркое выступление», — заключил спортсмен.

Отмена боя Хизриева и второе подряд поражение Холлэнда

Не без проблем прошёл и UFC Vegas 23. Изначально на турнире должны были выступить сразу два отечественных бойца, но по разным причинам в итоговом карде не осталось ни одного из них. За несколько недель до шоу Шамиль Гамзатов был вынужден отказаться от битвы с Да Ун Джангом из-за проблем с визой, а в минувшую среду в очередной раз сорвался дебют Алиасхаба Хизриева. Как сообщил MMA Fighting, тот сдал положительный тест на коронавирус и не смог сразиться с Кайлом Даукасом. В их отсутствие внимание болельщиков на себя переключил боец из Гонконга с российскими корнями — Саша Палатников, но это не помогло ему добиться успеха. Битва с Импой Касанганаем продлилась чуть более двух раундов и завершилась триумфом американца. Тот воспользовался неосмотрительностью противника и поймал на удушающий сзади.

Также шоу запомнилось рядом ярких досрочных побед. Ярис Даньо и Матеуш Гамрот отправили в глубокий нокаут Йоргана Де Кастро и Скотта Холцмана соответственно, а Маккензи Дёрн и Джулиан Маркез выиграли сдачей. Бразильянка в очередной раз подтвердила, что не зря выигрывала чемпионат мира по грэпплингу и в седьмой раз в карьере заставила противницу сдаться, а американец расправился с некогда опасным оппонентом в лице Сэма Алви.

Во второй по значимости схватке вечера Арнольд Аллен взял верх над Содиком Юссуфом и остался непобеждённым в UFC, а в главной дуэли вечера Марвин Веттори оказался сильнее Кевина Холлэнда. Бойцы провели в клетке все пять раундов, а итальянец грамотно использовал огромные пробелы визави в борьбе и грэпплинге. Шестой номер среднего веса выиграл пятый поединок подряд, а его соперник потерпел второе поражение за 15 суток.