Стерлинг перенесёт операцию на шее и вернётся в октагон не раньше октября

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг сообщил, что перенесёт операцию на шее, после чего вернётся к боям не раньше октября.

«Мне сказали, что на восстановление потребуется три месяца, после чего я смогу приступить к кардиотренировкам. Врачи не хотят видеть меня в октагоне, пока я полностью не восстановлюсь. В идеале, если я буду быстро справляться, на это уйдёт пять месяцев. Я в предвкушении. Чем быстрее восстановлюсь, тем быстрее смогу драться. В следующие три месяца придёт понимание, у нас будут какие-то даты», — приводит слова Стерлинга ESPN MMA.

Стерлинг 7 марта завоевал пояс чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, после того как российского бойца Петра Яна дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову американца и лишили титула.

Ранее Пётр Ян потребовал лишить Стерлинга чемпионского пояса UFC.