Веттори победил Холланда на турнире UFC в Лас-Вегасе

Итальянец Марвин Веттори одержал победу над американцем Кевином Холландом в главном поединке турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Поединок продолжался все три раунда. Судьи единогласно отдали победу Веттори.

Для 27-летнего итальянца, занимающего шестое место в рейтинге средней весовой категории, эта победа стала 17-й при четырёх поражениях и одной ничьей. 28-летний Холланд потерпел седьмое поражение при 21 победе.

В со-главном бое Арнольд Аллен судейским решением победил Содика Юсуфа, Джулин Маркес — Сэма Алви, Дерн Маккензи нанесла поражение Нине Ансарофф, а Даниел Родригес взял верх над Майком Перри.

Ранее сообщалось, что Стерлинг перенесёт операцию на шее и вернётся в октагон не раньше октября.