Юбилейный турнир AMC Fight Nights 100 в Москве перенесён

Турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 100 в Москве перенесён на 11 апреля.

Как сообщает ТАСС, изначально турнир должен был состояться 10 апреля, но был отменён за несколько часов до начала по техническим причинам.

Позже соревнования перенесли на 11 апреля, они пройдут без зрителей.

Главным событием AMC Fight Nights 100 станет титульный бой в полусреднем весе между россиянином Дмитрием Бикрёвым и представителем Казахстана Гойти Дазаевым.

Ранее сообщалось, что Бикрёв назвал одну из главных проблем в российских ММА.