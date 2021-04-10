Бикрёв назвал одну из главных проблем в российских ММА

Российский боец смешанного стиля, чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв вспомнил об инциденте после титульного поединка с соотечественником Шамилем Амировым.

«Сначала у меня промелькнула мысль: «Ну всё, пацан приплыл». Я тогда даже не мог подумать, что ему отдадут победу нокаутом. А потом началась какая-то каша. Мне кажется, одна из главных проблем не только в российских ММА, но и в стране в целом, что люди пытаются переложить ответственность на других — вышестоящее начальство, других сотрудников, кто-то — на Путина, кто-то — на кого-то ещё. По сути, только Камил вошёл в клетку и сказал, что нужно кому-то вручить пояс. Кроме того, удивило, что судьи посмотрели повторы, но даже это не помогло им принять правильное решение», — сказал Бикрёв в интервью RT.

Ранее Бикрёв высказался о возможном реванше с Амировым.