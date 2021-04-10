«Бэтмен — это хороший пример»: Бикрёв о любимом супергерое, скандале в бою с Амировым и подготовке к Fight Nights 100

«Бэтмен — обычный человек, а не супергерой, поэтому среди героев комиксов он мне ближе всего», — заявил в интервью RT чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв. Боец также рассказал, как серия фильмов «Рокки» вдохновила его на занятие боевыми искусствами, почему ему не близко карате и как рождение дочери повлияло на подготовку к поединку с Гойти Дазаевым.

— На турнире AMC Fight Nights 100 вы проведёте вторую защиту титула чемпиона в полусреднем весе в бою с Гойти Дазаевым. Как оцените состояние перед поединком?

— Не хотелось бы приукрашивать, говорить, что всё было здорово, волшебно. На самом деле сборы получились очень тяжёлыми — физически, морально. В ходе подготовки очень серьёзно заболел: простыл и впоследствии халатно отнёсся к этому. Надо было отлежаться дома, а я пошёл на тренировку — и стало только хуже. Пришлось сидеть на антибиотиках. Кроме того, сам тренировочный процесс был довольно сложным — очень большие нагрузки. Надеюсь, в итоге всё это даст свои плоды.

— Что самое сложное в ходе подготовки?

— Когда необходимо проводить две тренировки в сутки. Отработал первую, сходил на массаж, немного поспал — и побежал на вторую. После этого приезжаешь домой абсолютно измотанным.

Также бывает крайне непросто, когда только вкатываешься в тренировочный процесс. Сборы уже начались, существует определённый план, который необходимо выполнять, но твоё тело ещё отдыхает. И поэтому каждый день ты просто выживаешь: плохо борешься и дерёшься в стойке, быстро выдыхаешься. Психологически и физически это сложнее всего. И этот период растягивается на две-три недели.

— Окончание подготовки прошло в более позитивном ключе?

— Безусловно. А главной причиной тому стало рождение дочери. Это произошло сразу по окончании основного этапа подготовки — во время сгонки веса. Как будто дочка специально ждала этого момента, не отвлекала меня от тренировочного процесса. Думаю, это хороший знак.

— Наверняка это событие — дополнительная мотивация для вас.

— Безусловно. Это придаёт энергии, сил. Сложно передать словами то, что сейчас чувствую.

— Недавно у вас в Instagram появилось видео, на котором вы тренируетесь вместе с сыном. Какие чувства вы испытываете при этом?

— Это мой старший сын, и ситуация с ним довольно сложная. Отношения с бывшей женой довольно сложные, поэтому видеться с ним у меня получается нечасто. В последний раз проводил с ним время в сентябре. Конечно, очень скучаю.

— Как вы отреагируете, если когда-нибудь один из ваших детей подойдёт к вам и скажет, что хочет пойти по вашим стопам и стать профессиональным бойцом?

— Как только сын появился на свет, у меня была надежда, что я смогу научить его защищать если не честь своей страны, то как минимум родных и близких. Что касается карьеры, то здесь всё зависит от самого ребёнка. Захочет заниматься ММА — хорошо, нет — не буду заставлять. Считаю, что должен показать пример, а выбор за ними. В этом плане вспоминаю своего отца, который был очень мощным мотиватором. Он был строгий, сильный. Меня всегда поражало, что папа умел ходить на руках. Я так и не научился, хотя в детстве у меня был бзик на этом. Каждый день пытался.

— Как думаете, на жизнь ваших детей повлияет тот факт, что их отец является известным бойцом? Придётся ли им столкнуться с определёнными трудностями из-за этого, как было у того же героя фильма «Рокки Бальбоа»?

— На данный момент это не оказывает серьёзного эффекта. Однако в этом году старшего сына собираются отдать в школу, и я думаю, что в теории это может как-то повлиять на него. Всё же сейчас дети смотрят YouTube. Конечно, я не Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов, но народ пусть и чуть-чуть, но знает обо мне. Поэтому думаю, что в будущем ему будет непросто.

— А что повлияло на решение стать бойцом?

— Думаю, во многом то, что в детстве воспитывался на правильных фильмах — «Рокки», различные ленты с Жан-Клодом Ван Даммом. Впоследствии уже смотрел поединки с участием Фёдора Емельяненко, Олега Тактарова, Чака Лидделла, Тито Ортиса и думал: «Какие же они крутые». При этом сам я не планировал становиться спортсменом, а хотел лишь уметь защитить себя и близких, если это когда-нибудь потребуется. Никогда не представлял, что буду драться в главном бою номерного турнира крупного российского промоушена.

Сейчас понимаю, что был бы очень благодарен, если бы в детстве меня отвезли в Бразилию или Дагестан, отдали на борьбу или бокс. Раньше у детей не было таких возможностей, которые есть сейчас.

Ребёнок может пойти куда угодно: разнообразных секций, команд, кружков предостаточно. Лично я начал заниматься рукопашным боем только в 10-м классе, когда стал зарабатывать собственные деньги.

— Как получилось, что в итоге вы пошли в профессионалы?

— Так сложилась судьба. Однажды встретился с Денисом Клопневым — на тот момент одним из организаторов Fight Nights. Должен был забрать билеты для друзей. Я в тот момент выступал по любителям и как раз недавно бился на очередном турнире, поэтому пришёл с синяком под глазом. Он спросил: «Как закончилось?» Я сказал, что проиграл Гене Зуеву — он тогда работал судьёй на том шоу.

Денис посмотрел, а у Гены фингал на половину лица. Спросил: «Ты его так?» Я кивнул, и он предложил мне выступить на одном из будущих турниров. Так и попал в Fight Nights. Так что ни бегать за кем-то, ни просить не пришлось. Стечение обстоятельств.

— У многих бойцов увлечение боевыми искусствами началось с просмотра определённого поединка. Вы не из их числа?

— Нет, в моём случае это скорее воспоминания из детства.

Сильное впечатление на меня произвели фильмы «Смертельная битва», «В поисках приключений» с тем же Ван Даммом. Правда, лично у меня занятия карате как-то не пошли. Не привлекла меня философия этого боевого искусства.

Мне больше нравится драться, а не вся эта красота, наглаженные кимоно, правильно завязанные пояса.

— Следовательно, бразильское джиу-джитсу и ги — тоже не ваше?

— Нет, я бы не стал это сравнивать. Там всё совсем иначе. После тренировки ги можно выжимать, и по ходу занятия абсолютно не имеет значения, расправился ли у тебя пояс. В БЖЖ самое важное — победить, а не навести красоту.

— Говоря о воспоминаниях из детства... В зале вы часто появляетесь в рашгарде с изображением эмблемы Бэтмена. Любимый супергерой?

— Наверное, из героев комиксов он мне ближе всего, потому что он не супергерой вовсе. Обычный человек, просто находится в хорошей физической форме. Помните, в «Лиге справедливости» он, отвечая на вопрос о своих суперспособностях, называет деньги. В моём случае это не так, конечно. (Смеётся.) Но у Брюса Уэйна есть свои принципы: он борется за справедливость, вынужден принимать тяжёлые решения, чтобы помогать другим. На мой взгляд, Бэтмен — это хороший пример. Несмотря на то что у тебя куча денег, ты должен следовать определённым постулатам, придерживаться норм морали.

— Возвращаясь к вашему бою с Дазаевым. Ваш поединок будет закрывать шоу, а во второй схватке вечера выступит ваш бывший оппонент — Шамиль Амиров. Не думаете, что всё это сделано ради организации реванша между вами?

— На Fight Nights 100 Амиров будет драться за титул в лёгком весе. Поэтому для начала ему нужно выиграть эту битву, а я не уверен, что у него получится. Если представить, что у него всё сложится, то почему нет? Я жду его. В конце концов, это Шамиль решил спуститься в смежную категорию, не я.

— По большому счёту исход вашего поединка с Амировым напомнил концовку схватки между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом. Не было чувства дежавю, когда смотрели этот бой?

— Безусловно. Очень похожие эпизоды и диаметрально противоположные решения судей. При этом необходимо учитывать, что на момент остановки битвы у Амирова было два устных предупреждения и жёлтая карточка. Следовательно, этот удар коленом должен был привести к его дисквалификации.

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— Во время турнира судейская коллегия не усмотрела нарушения в действиях Амирова и присудила ему победу, но после консультации с независимыми иностранными рефери поединок был признан несостоявшимся. Вы знаете, как распределились голоса?

— Здесь рассматривалось сразу два момента. Что касается итога поединка, то все пятеро зарубежных судей выразили мнение, что наши арбитры несправедливо отдали победу Амирову, и признали схватку несостоявшейся. При этом двое из них постановили, что битву нельзя было останавливать после удара коленом. По их мнению, его должны были признать запрещённым и показать вторую жёлтую карточку Шамилю. В этом случае его бы дисквалифицировали, а мне присудили победу.

— Известно, кто был среди этих судей?

— Не назову поимённо, но это были не самые известные арбитры. Хёрба Дина, Майка Годдарда и подобных среди них не было.

— Почему?

— Насколько мне известно, звёздные судьи по тем или иным причинам отказались принимать участие в этом. История с подбором рефери длилась достаточно долго.

— По окончании вашего боя в клетке творился настоящий фарс. Камил Гаджиев требовал от судей принять решение, но те не могли этого сделать, передавали микрофон друг другу. Что вы чувствовали тогда?

— Сначала у меня промелькнула мысль: «Ну всё, пацан приплыл». Я тогда даже не мог подумать, что ему отдадут победу нокаутом. А потом началась какая-то каша. Мне кажется, одна из главных проблем не только в российских ММА, но и в стране в целом, что люди пытаются переложить ответственность на других: вышестоящее начальство, других сотрудников, кто-то на Путина, кто-то на кого-то ещё. По сути, только Камил вошёл в клетку и сказал, что нужно кому-то вручить пояс. Кроме того, удивило, что судьи посмотрели повторы, но даже это не помогло им принять правильное решение.