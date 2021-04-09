RT представил рейтинг российских бойцов ММА в полусреднем весе за апрель

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RT опубликовал рейтинг лучших российских бойцов ММА в полусреднем весе за апрель 2021 года.
RT представил рейтинг российских бойцов ММА в полусреднем весе за апрель
  • Рейтинг российских бойцов ММА в полусреднем весе по версии RT

Первое место в апрельской версии рейтинга российских бойцов ММА по версии RT среди представителей полусреднего веса занял Муслим Салихов (UFC). За ним расположились Рамазан Эмеев (UFC), Магомед Магомедкеримов (PFL), Андрей Корешков (Bellator), Абубакар Вагаев (чемпион ACA).

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов был исключён из рейтинга российских бойцов ММА по версии RT.

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