Нурмагомедов исключён из рейтинга российских бойцов ММА в лёгком весе по версии RT

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов потерял место в рейтинге российских бойцов ММА по версии RT в лёгком весе.

RT опубликовал апрельскую версию рейтинга российских бойцов ММА в лёгком весе. Бывший лидер дивизиона Хабиб Нурмагомедов потерял место в списке, так как в очередной раз подтвердил решение завершить карьеру, вследствие чего был лишён позиций в рейтинге UFC и титула.

В его отсутствие, первое место занял Ислам Махачев (UFC). Вслед за ним расположились Абдул-Азиз Абдулвахабов (чемпион ACA), Рашид Магомедов (ACA), Магомед Мустафаев (UFC), Маирбек Тайсумов (UFC).

Ранее сообщалось, что Магомедрасул Хасбулаев поднялся на второе место в рейтинге российских бойцов ММА в полулёгком весе по версии RT.