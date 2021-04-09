Нурмагомедов исключён из рейтинга российских бойцов ММА в лёгком весе по версии RT

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов потерял место в рейтинге российских бойцов ММА по версии RT в лёгком весе.
Нурмагомедов исключён из рейтинга российских бойцов ММА в лёгком весе по версии RT
  • Рейтинг российских бойцов ММА в полулёгком весе по версии RT

RT опубликовал апрельскую версию рейтинга российских бойцов ММА в лёгком весе. Бывший лидер дивизиона Хабиб Нурмагомедов потерял место в списке, так как в очередной раз подтвердил решение завершить карьеру, вследствие чего был лишён позиций в рейтинге UFC и титула.

В его отсутствие, первое место занял Ислам Махачев (UFC). Вслед за ним расположились Абдул-Азиз Абдулвахабов (чемпион ACA), Рашид Магомедов (ACA), Магомед Мустафаев (UFC), Маирбек Тайсумов (UFC).

Ранее сообщалось, что Магомедрасул Хасбулаев поднялся на второе место в рейтинге российских бойцов ММА в полулёгком весе по версии RT.

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