Хасбулаев поднялся на второе место в рейтинге российских бойцов ММА в полулёгком весе по версии RT

RT представил версию рейтинга российских бойцов смешанных единоборств в полулёгком весе за апрель 2021 года.

Первое место в апрельской версии рейтинга российских бойцов ММА по версии RT в полулёгком весе занял боец UFC Забит Магомедшарипов. Вслед за ним расположились Магомедрасул Хасбулаев (чемпион ACA), Мовсар Евлоев (UFC), Мовлид Хайбулаев (PFL) и Салман Жамалдаев (ACA).

Ранее сообщалось, что RT опубликовал рейтинг российских бойцов ММА в легчайшем весе за апрель.