RT опубликовал рейтинг российских бойцов ММА в легчайшем весе за апрель

RT представил апрельскую версию рейтинга российских бойцов смешанных единоборств в легчайшем весе.

Первое место в рейтинге российских бойцов ММА по версии RT в легчайшем весе занял экс-чемпион UFC Пётр Ян. Вслед за ним расположились Магомед Магомедов (Bellator), Саид Нурмагомедов (UFC), Магомед Бибулатов (чемпион ACA) и Умар Нурмагомедов (UFC).

Ранее сообщалось, что Аскар Аскаров расположился на первом месте в рейтинге российских бойцов по версии RT в наилегчайшем весе.