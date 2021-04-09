RT опубликовал рейтинг российских бойцов ММА в легчайшем весе за апрель

Короткая ссылка
RT представил апрельскую версию рейтинга российских бойцов смешанных единоборств в легчайшем весе.
RT опубликовал рейтинг российских бойцов ММА в легчайшем весе за апрель
  • Рейтинг российских бойцов ММА в легчайшем весе по версии RT

Первое место в рейтинге российских бойцов ММА по версии RT в легчайшем весе занял экс-чемпион UFC Пётр Ян. Вслед за ним расположились Магомед Магомедов (Bellator), Саид Нурмагомедов (UFC), Магомед Бибулатов (чемпион ACA) и Умар Нурмагомедов (UFC).

Ранее сообщалось, что Аскар Аскаров расположился на первом месте в рейтинге российских бойцов по версии RT в наилегчайшем весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить