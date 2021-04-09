Аскаров — первый в рейтинге российских бойцов ММА в наилегчайшем весе по версии RT

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аскар Аскаров расположился на первом месте в рейтинге российских бойцов смешанных единоборств по версии RT среди представителей наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг).
Аскаров — первый в рейтинге российских бойцов ММА в наилегчайшем весе по версии RT
  • Рейтинг российских бойцов ММА в наилегчайшем весе по версии RT

Аскар Аскаров занял первое место в апрельской версии рейтинга российских бойцов смешанных единоборств по версии RT среди представителей наилегчайшего дивизиона.

В списке Аскаров опередил ещё одного представителя UFC — Тагира Уланбекова, чемпиона ACA Азамата Керефова и ещё одного бойца промоушена — Мурада Магомедова, а также выступающего в Brave CF Али Багаутинова.

Ранее сообщалось, что Аскаров победил Джозефа Бенавидеза на UFC 259.

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