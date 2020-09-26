Бой Бикрёв — Амиров на турнире Fight Nights Global могут признать несостоявшимся

Поединок за титул чемпиона Fight Nights Global в полусреднем весе между россиянами Дмитрием Бикрёвым и Шамилем Амировым могут признать несостоявшимся.

В течение схватки Амиров несколько раз грубо нарушил правила. В третьем раунде он нанёс мощный удар коленом в голову, а рефери решил, что удар был произведён в тот момент, когда Бикрёв стоял на колене, что является запрещённым приёмом. В итоге судья остановил поединок.

После боя в клетку вышли президент Fight Nights Global Камил Гаджиев и главный судья соревнований Олег Бессуднов. Было принято решение отдать победу Амирову техническим нокаутом, так как после многократных просмотров повтора судьи увидели, что удар был нанесён по правилам.

«Есть специалисты, которые хорошо разбираются, как в данном случае должно звучать решение. К ним мы обязательно обратимся. На данный момент я считаю, что нужно объявлять победителя. Если этот бой нужно будет признать несостоявшимся, мы признаем», — сказал Гаджиев.

Ранее Гаджиев высказался о возможном реванше Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым.