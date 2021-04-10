Нурмагомедов поддержал брата, перенёсшего операцию на колене

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку своему двоюродному брату Умару Нурмагомедову, который недавно перенёс операцию на колене.
Нурмагомедов поддержал брата, перенёсшего операцию на колене
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Не спеши, вздохни, осмотрись и задай себе вопрос: «Зачем и для чего?» И никогда не сдавайся», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём Instagram.

На счёту Умара Нурмагомедова один бой в UFC, в котором он победил казахстанца Сергея Морозова, применив удушающий приём во втором раунде. Всего в активе 25-летнего россиянина 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов перенёс операцию на колене.

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