Макгрегор уверен, что нокаутирует Порье в четвёртом раунде их третьего боя

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор дал прогноз на свой третий поединок с американцем Дастином Порье.

«Есть прогноз. Я выиграю трилогию фронт-киком в нос. Раунд номер четыре. Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику», — написал Макгрегор в своём Instagram.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, и Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Третий бой запланирован на 10 июля на UFC 264.

Ранее сообщалось, что Порье подписал контракт на бой с Макгрегором.