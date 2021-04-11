Бикрёв ответил, когда стало известно о проблемах с организацией AMC Fight Nights 100

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Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрёв рассказал, когда узнал о проблемах с организацией турнира AMC Fight Nights 100 в Москве.
Бикрёв ответил, когда стало известно о проблемах с организацией AMC Fight Nights 100
  • © Дмитрий Бикрёв
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«Честно, уже с четверга был в курсе, что есть определённые сложности (с организацией шоу. — RT), но не придавал этому значения. У Камила (Гаджиева, президента AMC Fight Nights. — RT) были сомнения в плане подготовки турнира, но думал, что всё решится положительно. В итоге получилось так, как получилось. Не угадаешь. Но главное, что турнир всё равно состоится. Надеюсь, что он пройдёт не при пустых трибунах, а какое-то число болельщиков будет допущено», — сказал Бикрёв RT.

Ранее сообщалось, что юбилейный турнир AMC Fight Nights 100 в Москве перенесён.

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