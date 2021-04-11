Бикрёв рассказал, когда узнал об изменении даты проведения AMC Fight Nights 100

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрёв рассказал, когда узнал, что турнир AMC Fight Nights 100 в Москве перенесён на 11 апреля.

«Камил был очень напряжён все эти дни. В субботу позвонил до обеда, и по его голосу было понятно, что ему сейчас очень тяжело. Сказал лишь одно: «В воскресенье готов драться?» Ответил, что готов, поддержал его. Даже не стал спрашивать, где, во сколько конкретно. Всё это было неважно. Понимаю, с какими сложностями приходится сталкиваться Гаджиеву. Человек занимается переносом турнира из одного места в другое. За сутки осуществить подобное крайне сложно, особенно если речь идёт о таком крупном мероприятии, как Fight Nights. Сил ему и терпения», — сказал Бикрёв в интервью RT.

Ранее он ответил, когда узнал о проблемах с организацией AMC Fight Nights 100.