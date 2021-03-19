«Орёл всегда будет парить в небе»: Нурмагомедов официально завершил карьеру в UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он поблагодарил промоушен и его президента Дану Уайта за предоставленные возможности и призвал болельщиков с пониманием отнестись к его решению. Теперь за вакантный титул будут бороться бразилец Чарльз Оливейра и американец Майк Чендлер. Экс-обладатель пояса в полутяжёлом и тяжёлом дивизионах Дэниел Кормье отметил вклад россиянина в ММА, а комментатор Рамазан Рабаданов выразил уверенность, что Хабиб сможет реализовать себя и вне спорта.

«Надеюсь, вы меня поймёте»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру и сложил с себя полномочия чемпиона в лёгкой весовой категории. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

«29 побед, ноль поражений. Он на 100% официально ушёл на пенсию. Было невероятно наблюдать за твоей работой. Спасибо за всё. Чем бы ты ни решил заниматься дальше, наслаждайся, мой друг», — написал Уайт в Twitter.

В официальном аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата в Instagram также появился пост с кадрами последнего боя Нурмагомедова и подписью: «Он пришёл непобеждённым, он ушёл непобеждённым». В свою очередь, боец поблагодарил организацию за предоставленную возможность проявить себя и обратился к Уайту, своей команде и болельщикам.

«Дана, я никогда не забуду, как ты ко мне относился. Мой отец это помнил, и мои сыновья будут тебя помнить. Сегодня состоялся настоящий разговор настоящих мужчин. Также спасибо моей команде, спарринг-партнёрам и болельщикам. Надеюсь, вы поймёте меня и примете моё решение», — сказал Хабиб.

Последний поединок Нурмагомедова состоялся 24 октября 2020 года в рамках турнира UFC 254. Тогда он удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил чемпионский пояс. Сразу после окончания боя россиянин объявил о намерении уйти из спорта. По его словам, к такому решению он пришёл после смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

На протяжении последующих нескольких месяцев ходили слухи, что спортсмен всё же может вернуться в октагон, чтобы постараться довести количество своих побед до 30. Речь шла о реванше с Конором Макгрегором или встрече с бывшим обладателем поясов в полусреднем и среднем весе Жоржем Сен-Пьером. Сам Нурмагомедов не спешил опровергать эти предположения, хотя неоднократно заявлял, что решил сосредоточиться на бизнесе, развитии собственного промоушена и помощи другим бойцам.

Однако несколько дней назад он опубликовал пост, в котором признался, что профессиональная карьера казалась ему тюрьмой. Но затем он разместил фотографию с бывшим генеральным директором UFC Лоренцо Фертиттой, и некоторые СМИ и болельщики усмотрели в этом намёк на возвращение Хабиба в спорт.

Однако позднее выяснилось, что россиянин вновь встретился с Уайтом и объявил ему об окончании карьеры. Менеджер Али Абдель-Азиз выразил своё восхищение взаимоотношениями главы промоушена и бойца.

«Я никогда не видел таких взаимоотношений между бойцом и промоутером. Они никогда не спорили, никогда не ссорились, никогда не жаловались друг на друга. Исключительно высококлассные отношения. Немного грустно, что мой брат уходит из спорта, но Орёл всегда будет парить в небе. Величайший боец на планете — его наследие будет сохраняться», — отметил Абдель-Азиз.

«Тебя поддерживает весь мир»

Мнения близких и друзей Хабиба по поводу его ухода из спорта разделились. Его дядя Нурмагомед Нурмагомедов признался, что выступал против такого решения. По его мнению, племянник поторопился.

«Я с ним ещё не разговаривал. Думаю, здесь вопрос не в цифрах. 30 побед, не 30 — не имеет значения. Считаю, что он рано завершил карьеру. Года два ещё можно было оставаться в спорте. У меня много мыслей, с чем это связано. Может быть, из-за отца, может, нет», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

А близкий друг семьи, комментатор Рамазан Рабаданов заявил, что для него это решение не стало сюрпризом. Он отметил, что Хабиб сможет реализовать себя и не в спорте и даже превзойти успех Уайта в промоутерском бизнесе.

«У него есть большой регион, который хочет заниматься этим делом. Ребята там более усердные и бедные, а Америка уже разбогатела. Совсем скоро интерес людей переместится на соревнования Нурмагомедова. К Хабибу внезапно пришла взрослость. Многие люди даже в 60 лет могут позавидовать его самостоятельности — он очень быстро прошёл этот путь. Ещё неизвестно, на чём он остановится», — приводит слова Рабаданова «Чемпионат».

Однако не все уверены, что спортсмен поставил точку в профессиональной карьере. Известный промоутер Камил Гаджиев предположил, что Нурмагомедов и Уайт ещё сядут за стол переговоров и главе UFC удастся уговорить россиянина вернуться в октагон.

«Я допускаю, что Хабиб может вернуться в ММА — возьмёт и в один прекрасный момент захочет снова испытать эти эмоции. Но с точки зрения здравого смысла этого делать не стоит: своё место в истории мирового ММА Хабиб получил раз и навсегда. А подготовка к поединку занимает довольно много времени», — пояснил Гаджиев ТАСС.

Также по теме Возможность лишения пояса, перспективы братьев и бой Исмаилова с Минеевым: что Нурмагомедов обсуждал с журналистами Хабиб Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру. По словам чемпиона, его уже пора лишить пояса, чтобы лёгкий дивизион UFC продолжал...

Коллеги тоже отдали должное чемпиону UFC в лёгком весе. Макс Холлоуэй поздравил Нурмагомедова с завершением карьеры и пообещал посетить Дагестан, Тони Фергюсон выразил надежду на новую встречу. А партнёр по команде American Kickboxing Academy (AKA), экс-чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Дэниел Кормье отметил его вклад в смешанные единоборства.

«Брат, ты лучше всех, тебя поддерживает весь мир. Ты настоящий мужик, Хабиб. Ты изменил наш зал и помог стать Сан-Хосе и Дагестану одним целым. Твоя бойцовская карьера — лишь небольшая часть того влияния, которое ты окажешь на спорт и мир в целом. По эту сторону тоже очень весело», — пошутил Кормье.

Что касается судьбы чемпионского пояса, то теперь за него сразятся Чарльз Оливейра и Майк Чендлер. Поединок состоится 15 мая на турнире UFC 262. Интересно, что именно американец недавно вновь попытался бросить вызов Нурмагомедову, выразив уверенность, что сумеет его победить. При этом Абдель-Азиз остался недоволен выбором промоушена.

«Гэтжи заслуживает титульный поединок больше, чем все эти мешки», — возмутился менеджер.