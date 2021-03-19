Дядя Нурмагомедова выступил против решения бойца завершить карьеру

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Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о решении бойца завершить карьеру.
Дядя Нурмагомедова выступил против решения бойца завершить карьеру
  • AFP

«Вы знаете, я всегда был против завершения. До сих пор остаюсь при своём мнении. Я с Хабибом ещё не разговаривал. Думаю, здесь вопрос не в цифрах. 30 побед, не 30 — не имеет значения. Я считаю, что он рано завершил карьеру», — приводит слова Нурмагомеда Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

По мнению дяди бойца, Хабиб Нурмагомедов года два ещё мог бы оставаться в спорте.

«У меня много мыслей, с чем это связано. Может быть, из-за отца, может, нет. Какие у меня предположения? Без комментариев», — добавил он.

Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях в MMA.

Ранее стало известно, кто сразится за титул UFC в лёгком весе, освобождённый Хабибом Нурмагомедовым.

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