Валуев прокомментировал новость о завершении карьеры Нурмагомедова

Депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением о решении российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Если Хабиб Нурмагомедов принял чёткое, основательное и окончательное решение об уходе — дай бог, чтобы ничего не заставило его туда возвращаться», — приводит слова Валуева «Чемпионат».

Депутат отмечает, что бывают причины, которые заставляют бойцов возвращаться на ринг.

«Учитывая возраст Хабиба, если даже такая причина будет, пусть в этот момент он будет способен возобновить карьеру. При всём уважении к ветеранам, когда они возвращаются, это выглядит с другим оттенком», — добавил он.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях в MMA.

Ранее стало известно, кто сразится за титул UFC в лёгком весе, освобождённый Нурмагомедовым.