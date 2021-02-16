Вхождение в пантеон великих и два чемпионских пояса на кону: почему UFC стоит организовать бой Нурмагомедова с Усманом

Главе UFC Дане Уайту, возможно, стоит задуматься об организации поединка между чемпионами лёгкого и полусреднего весов Хабибом Нурмагомедовым и Камару Усманом. Из-за отсутствия достойных оппонентов в своём дивизионе и возможности укрепить собственное наследие, подъём в полусредний дивизион может стать серьёзным вызовом для россиянина. Успех во встрече с нигерийцем позволит ему не только занять место среди немногих чемпионов в двух категориях, но и стать одним из величайших бойцов в истории.

Будущее Хабиба Нурмагомедова остаётся одной из главных интриг в мире смешанных единоборств. Россиянин уже неоднократно заявлял, что не намерен менять решение об уходе из спорта, но ни фанаты ММА, ни президент UFC Дана Уайт не оставляют надежд увидеть его 30-й поединок. Но если в лёгком весе сейчас вряд ли существует соперник, способный не только дать бой Орлу, но и укрепить его наследие, то в смежной категории есть более чем достойный оппонент. Это чемпион в полусреднем дивизионе Камару Усман, на днях вписавший своё имя в историю организации.

В главном поединке UFC 258 Усман взял верх над Гилбертом Бёрнсом и провёл третью защиту титула. Нигериец выиграл 13-й бой под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, благодаря чему превзошёл рекорд Жоржа Сен-Пьера по числу побед в полусреднем весе. Примечательно, что по окончании шоу он выразил готовность сразиться с легендарным канадцем и заявил, что эта схватка была бы интересна фанатам ММА.

Также по теме Возможность лишения пояса, перспективы братьев и бой Исмаилова с Минеевым: что Нурмагомедов обсуждал с журналистами Хабиб Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру. По словам чемпиона, его уже пора лишить пояса, чтобы лёгкий дивизион UFC продолжал...

Ранее вызов Сен-Пьеру уже бросал Нурмагомедов. Хабиб неоднократно заявлял о желании помериться силами с Жоржем, но при этом отказывался от идеи подниматься в весе. С учётом того, что 39-летний канадец ранее ни разу не бился в категории до 70 килограммов, перспективы их встречи в лёгком дивизионе изначально были туманными.

Сейчас же возвращение Нурмагомедова в клетку и вовсе кажется всё менее вероятным. Сен-Пьер ожидаемо и логично отказался от идеи проходить самую изнурительную весогонку в карьере и рисковать своим наследием. Конор Макгрегор сенсационно проиграл Дастину Порье и если не поставил крест на возможном реванше с Хабибом, то как минимум отсрочил его минимум на полгода при самых благоприятных раскладах.

В остальном же мало кто способен заинтересовать руководство промоушена и самого россиянина, а также составить ему достойную конкуренцию. Порье и Джастин Гэтжи уже показали, что неспособны противостоять чемпиону, Тони Фергюсон упустил свой шанс, Чарльз Оливейра вряд ли способен привлечь аудиторию, а у Макса Холлоуэйя нет положительного опыта выступлений в данной весовой категории.

На первый взгляд, самый логичный выход из ситуации — сдержать слово и повесить перчатки на гвоздь. Но в этом случае Нурмагомедов рискует выпасть из числа претендентов на звание величайшего бойца в истории. Безусловно, его запомнят как доминирующего чемпиона и непобеждённого спортсмена, но достаточно ли это для того, чтобы на равных соперничать с Джоном Джонсом, Андерсоном Силвой, Деметриусом Джонсоном и Жоржем Сен-Пьером? По числу выигранных схваток в крупнейшем промоушене он уступает всем вышеназванным бойцам, подобное положение дел и в плане защит титула. Всю четвёрку отличает стабильность на протяжении долгого времени и как минимум 11 побед в сражениях за пояс, чем Хабиб не может похвастаться.

Безусловно, пребывание на вершине на протяжении более пяти лет — не единственный способ попасть в пантеон великих. Можно немного «срезать путь» и сделать что-то неординарное. Например, как те же Конор Макгрегор, Дэниел Кормье и Рэнди Кутюр, выигравшие трофеи в двух дивизионах. Причём необязательно повторять их судьбу и оставаться в спорте до того момента, пока не потерпишь поражение. Можно рискнуть, перейти в другой вес, завоевать пояс и уйти на высокой ноте. Именно это сейчас может сделать Нурмагомедов, если согласится выяснить отношения в октагоне с Усманом.

Безусловно, одним из главных препятствий на пути к этому бою являются опасения самого Нурмагомедова в том, что оппонент будет иметь слишком солидное преимущество в весе. Ещё в 2017 году он говорил, что за сутки после взвешивания Усману удаётся вернуть около 10 — 11 килограмм массы, вследствие чего в клетку он заходит с весом 87 — 88 кг.

При этом сам Хабиб не сильно уступает визави. Если верить рассказам его одноклубников, то иногда его вес достигал отметки в 88,5 кг — даже больше, чем у Камару. А в 2014-м боец признавался, что после силовых тренировок у него начинают очень быстро расти мышцы, вследствие чего масса тела может возрастать и до 90 кг. Таким образом, россиянину по силам достичь показателей нигерийца и смотреться в клетке не менее физически мощным.

При этом сомневаться в готовности матчмейкеров организовать подобную дуэль не приходится. Во-первых, в чемпионате всегда ценили статусные сражения и очень охотно устраивали бои между чемпионами. Во-вторых, оба популярные бойцы, что подтверждают последние продажи трансляций турниров с их участием. Битва Нурмагомедова с Макгрегором возглавляет этот рейтинг (2,4 млн), а схватка Усмана с Хорхе Масвидалем занимает шестую строчку (1,3 млн).

Несомненно, успех UFC 251 обусловлен также тем, что шоу стало одним из самых крупных в первую волную пандемии, а на кону стояло сразу три пояса. Но недооценивать вклад самого нигерийца также не стоит. Возможно, он не является любимцем фанатов, а большинство по-прежнему болеет против него, но порой это лишь способствует популярности. На данный момент его можно назвать идеальным «злодеем», второе поражение которого в карьере мечтают увидеть многие.

Кроме того, этот поединок видится идеальным с точки зрения стилей. Нурмагомедов и Усман уже давно считаются одними из главных кандидатов на звание лучшего борца в истории смешанных единоборств и самого доминирующего чемпиона в UFC. Помимо прочего, успех поможет Хабибу окончательно снять все вопросы о том, что он брал верх исключительно над удобными ему ударниками. По большому счёту, со специалистами по борьбе он бился на заре выступлений в чемпионате, а встреча с Глейсоном Тибау до сих пор считается одной из самых сложных в карьере.

Что в случае успеха приобретёт Усман? Да, он не станет чемпионом в двух дивизионах, зато узурпирует статус сильнейшего борца в мире и станет первым, кто нанёс поражение Нурмагомедову. И это не считая возможности заработать рекордный для себя гонорар. За битву с Хабибом он наверняка получит в разы больше, чем за сражение с Бёрнсом. Если верить MMA Salaries, выплаты со стороны промоушена составили $1,04 млн суммарно.

Таким образом, у руководства UFC более чем достаточно причин, чтобы перестать надеяться на возвращение Макгрегора в хорошую форму, а постараться двигаться в другом направлении. Большой чек — солидный аргумент в переговорах, но сам Нурмагомедов неоднократно говорил о желании укрепить своё наследие. А в этом плане победа над Усманом гораздо ценнее триумфа в реванше с Макгрегором. Возможно, Дане Уайту стоит рассмотреть данный вариант, пока россиянин окончательно не отказался от идеи 30-й раз войти в клетку.