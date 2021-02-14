Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории Камару Усман победил бразильского бойца смешанных единоборств (MMA) Гилберта Бёрнса в главном бою турнира UFC 258 и защитил титул.

Встреча проходила в Лас-Вегасе, продлилась три раунда и завершилась техническим нокаутом.

Отметим, что после боя Усман стал обладателем бонуса за лучшее выступление на UFC 258.

Дополнительные $50 тыс. за свой поединок также заработал американец Джулиан Маркес, который победил своего соотечественника Маки Питоло.

Ранее сообщалось, что Маркес выиграл первый поединок с декабря 2017 года.