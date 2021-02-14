Усман стал обладателем бонуса за лучшее выступление на UFC 258
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Встреча проходила в Лас-Вегасе, продлилась три раунда и завершилась техническим нокаутом.
Отметим, что после боя Усман стал обладателем бонуса за лучшее выступление на UFC 258.
Дополнительные $50 тыс. за свой поединок также заработал американец Джулиан Маркес, который победил своего соотечественника Маки Питоло.
Ранее сообщалось, что Маркес выиграл первый поединок с декабря 2017 года.