Усман стал обладателем бонуса за лучшее выступление на UFC 258

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории Камару Усман победил бразильского бойца смешанных единоборств (MMA) Гилберта Бёрнса в главном бою турнира UFC 258 и защитил титул.
Усман стал обладателем бонуса за лучшее выступление на UFC 258
  • Reuters
  • © Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Встреча проходила в Лас-Вегасе, продлилась три раунда и завершилась техническим нокаутом.

Отметим, что после боя Усман стал обладателем бонуса за лучшее выступление на UFC 258.

Дополнительные $50 тыс. за свой поединок также заработал американец Джулиан Маркес, который победил своего соотечественника Маки Питоло.

Ранее сообщалось, что Маркес выиграл первый поединок с декабря 2017 года.

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