Друг семьи Нурмагомедовых уверен, что Хабиб превзойдёт главу UFC

Комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов поделился мнением о решении российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Благодаря тому, что отец Хабиба Нурмагомедова был деловым человеком и бизнесменом, вскоре он и сам достигнет высот в этой сфере. У Хабиба уже есть свой промоушен. Нурмагомедов увидел более широкую перспективу, чем Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC)», — приводит слова Рабаданова «Чемпионат».

По мнению друга семьи Нурмагомедовых, Хабиб обязательно превзойдёт главу UFC Дану Уайта.

«У Хабиба Нурмагомедова есть большой регион, который хочет заниматься этим делом. Ребята там более усердные и бедные, а США уже разбогатели. Совсем скоро интерес людей переместится на соревнования Хабиба», — сказал он.

Комментатор отмечает, что к Нурмагомедову внезапно пришла взрослость.

«Многие люди даже в 60 лет могут позавидовать самостоятельности Хабиба Нурмагомедова. Он очень быстро прошёл этот путь. Ещё неизвестно, на чём Хабиб остановится. У него хорошая команда, он умеет делегировать полномочия. Не уверен, что в будущем Нурмагомедов будет заниматься только спортом», — добавил Рабаданов.

Хабиб Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях в MMA.

Ранее стало известно, кто сразится за титул UFC в лёгком весе, освобождённый Хабибом Нурмагомедовым.