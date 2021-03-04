«Хочу попробовать что-нибудь интересное»: Нурмагомедов о желании сыграть за «Спартак» и дружбе с Роналду и Ибрагимовичем

Хабибу Нурмагомедову стало скучно в смешанных единоборствах, а потому он решил попробовать себя в профессиональном футболе. Об этом чемпион UFC заявил в интервью известному блогеру Евгению Савину. По словам бойца, он хочет провести матч за любимую команду отца «Спартак». Также уроженец Дагестана рассказал о дружбе с Криштиану Роналду, включил мотивационное голосовое сообщение от Златана Ибрагимовича, которое помогло ему победить Джастина Гэтжи, и высказался о встрече на поле с командой Конора Макгрегора.

О визите чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и известного блогера Евгения Савина в расположение «Спартака» на сборах в Дубае пресс-служба клуба сообщала ещё в конце января. Тогда же боец заинтриговал подписчиков постом, в котором написал, что готовится к «дебюту» в профессиональном футболе.

Нурмагомедов принял участие в тренировочном матче с Савиным и несколькими игроками «Спартака». В «команду Хабиба» вошли полузащитники Остон Урунов, уже перешедший на правах аренды в «Уфу», и Зелимхан Бакаев. В состав «команды футболистов» попали блогер, Аяз Гулиев, Георгий Джикия и бывший полузащитник красно-белых Джано Ананидзе.

В результате встреча завершилась победой коллектива Нурмагомедова — 5:4. Причём счёт плотным ударом в дальний угол открыл сам боец. По ходу второго тайма футболисты вели 4:2, но пропустили три мяча подряд и проиграли.

Добиться хотя бы ничьей им не помог даже дубль Джикии и гол Ананидзе. В составе соперника дважды отличился Бакаев. Он же записал на свой счёт победный мяч с пенальти. Причём вратарь отразил удар Зелимхана с «точки», но снаряд от его рук срикошетил в сетку. Проигравшая команда, согласно договорённости, приобрела победителям футболки.

А в среду, спустя почти полтора месяца после матча, на Youtube-канале «Красава» вышел ролик, в котором чемпион UFC в лёгком весе рассказал о своей любви к футболу, возможном дебюте на профессиональном уровне и дружбе со звёздами этого вида спорта.

Хабиб признался, что после того, как сообщил о желании попробовать себя в футболе, получил предложения сразу от трёх клубов — эмиратского «Аль-Васла», турецкого «Фенербахче» и итальянского «Милана», куда его пригласил сам Златан Ибрагимович. Но сам он мечтает выйти на поле в форме «Спартака», за который болел его отец Абдулманап Нурмагомедов.

«Хочу попробовать что-нибудь интересное. В ММА мне уже стало скучно... Это народная команда. Да и отец хотел бы, чтобы я сыграл за «Спартак». Для этого мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок. Также я бы скинул килограммов шесть. Не назову себя суперфутболистом, но есть желание попробовать», — объяснил боец.

Не секрет, что Хабиб с детства любит футбол и регулярно смотрит его по телевизору. Вот и на этот раз он признался, что старается не пропускать матчи российских коллективов в еврокубках.

«Спартак» — одна из моих любимых команд в России. Вообще в отечественном футболе болею за хорошую игру. Хочется, чтобы матчи получались интересными и конкуренция росла. Каждый раз, когда наши играют в еврокубках, смотрю практически все встречи, переживаю. Хочется, чтобы наш футбол попал примерно в топ-8», — добавил Нурмагомедов.

При этом знаниям чемпиона UFC могут позавидовать многие болельщики. Он с лёгкостью перечислял фамилии звёзд 1990-х и сетовал, что в наше время такого количества харизматичных игроков нет. Себя он сравнил с легендарным бразильским нападающим Роналдо, двукратным чемпионом мира. Как выяснилось, им довелось встретиться в 2015-м, и пути спортсменов во многом схожи.

«Я тогда получил тяжёлую травму колена, потом спустя год — ещё одну. Оперировали две крестообразные связки. Увиделся с ним как раз по прошествии пары месяцев после операции. Тогда сказал бразильцу: «Ты вернулся в строй после разрыва «крестов» и стал чемпионом мира. Даст бог, я тоже этого добьюсь. Он с удивлением посмотрел на меня, спросил, откуда я знаю историю его травм. Ответил, что помню всё о его карьере: где и когда играл, сколько забивал, куда переходил. Роналдо сказал, что ещё не видел бойцов, которые настолько хорошо разбираются в футболе», — вспомнил Хабиб.

Общается Нурмагомедов и с нынешними звёздами футбола. Например, уроженец Дагестана не раз рассказывал о дружбе с Криштиану Роналду. Он вспомнил один разговор с португальцем, который заставил его задуматься.

«При встрече у нас с ним возникла дискуссия, откуда черпать мотивацию. Криштиану хочет, чтобы сын превзошёл его, но переживает, что тот не справится. Ведь в его возрасте Роналду мечтал о бутсах, тогда как у мальчика есть всё... Голод движет человеком. Нужна мотивация. Мне понравился этот пример. Понял, что такой человек никогда не будет довольствоваться одним, двумя, тремя титулами. Он уже забил больше всех мячей в истории. Минимум два-три сезона Криштиану ещё будет бомбить», — уверен боец.

Когда блогер предложил Хабибу расположить по уровню мастерства португальца, Лионеля Месси и Ибрагимовича, он поставил на первое место Роналду, на второе — аргентинца и на третье — шведа. Выяснилось, что с нападающим «Милана» чемпион UFC тоже общается и регулярно переписывается. В частности, россиянин включил голосовое сообщение, которое футболист записал ему за пару часов до поединка с Джастином Гэтжи в октябре прошлого года.

«Люди не видят, как я работаю, они видят, как я играю, и удивляются, насколько у меня всё под контролем. Я верю в тяжёлую работу и в то, что она всегда приносит плоды. И всё — в твоей голове, всё от психологии. Если ты чувствуешь себя молодым — ты молод, если ты упорно работаешь — ты упорно работаешь, если ты знаешь, что лучше, чем остальные, — ты лучше, чем остальные. Тогда ты просто должен сделать это. Когда ты — номер один, людям всегда хочется как-то задеть тебя. Но мы доказываем снова и снова, кто мы есть и из чего мы сделаны. Ничто не приходит просто так, упорная работа даёт свои плоды. У тебя всё так же: ты сокрушаешь других потому, что работаешь, а не потому, что тебе это дано свыше или тебе повезло. Нет, нет, нет — это потому, что ты — это ты», — наставлял Ибрагимович друга.

Это голосовое сообщение от нападающего Хабиб назвал одной из лучших психологических речей, которые он когда-либо слышал. По словам Нурмагомедова, слова Златана действительно мотивировали его на бой с Гэтжи, который он в итоге выиграл во втором раунде.

Не обошлось и без вопроса о Коноре Макрегоре. Хабиб выступает в одной из любительских лиг Дагестана, тогда как Ноториус спонсирует скромный ирландский клуб. На вопрос, могут ли в теории их команды встретиться, россиянин заметил, что Ирландия едва ли может похвастать футбольными традициями.

«Никогда не видел, чтобы они где-то играли. Можно вспомнить разве что Робби Кина. Для команды Макгрегора будет слишком много внимания. А мы так, двигаемся на местном уровне в дагестанской лиге», — отметил Нурмагомедов.