Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» в Серии А
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Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 5:1.
В составе хозяев отличились Робин Госенс, Хосе Паломино, Луис Мурьель, Йосип Иличич и россиянин Алексей Миранчук, который вышел на замену на 63-й минуте. Гости ответили только голом Симеона Нванкво.
«Аталанта» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Кротоне» (12) потерпел седьмое поражение подряд и занимает последнюю строчку.
Ранее сообщалось, что гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю» в Серии А.