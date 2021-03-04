Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» в Серии А

«Аталанта» крупно обыграла «Кротоне» в матче 25-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 5:1.

В составе хозяев отличились Робин Госенс, Хосе Паломино, Луис Мурьель, Йосип Иличич и россиянин Алексей Миранчук, который вышел на замену на 63-й минуте. Гости ответили только голом Симеона Нванкво.

«Аталанта» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Кротоне» (12) потерпел седьмое поражение подряд и занимает последнюю строчку.

Ранее сообщалось, что гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю» в Серии А.