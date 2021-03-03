Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю» в Серии А
- Reuters
Встреча прошла в Турине и завершилась в пользу хозяев — 3:0.
В составе «бьянконери» отличились Альваро Мората (62'), Федерико Кьеза (71') и Криштиану Роналду (89'). В компенсированное время игрок гостей Андрей Галабинов не реализовал пенальти.
«Ювентус» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» (25) находится на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Милан» победил «Рому» в 24-м туре Серии А.