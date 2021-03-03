Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю» в Серии А

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Туринский «Ювентус» одержал крупную победу над «Специей» в матче 25-го тура итальянской футбольной Серии А.
Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю» в Серии А
  • Reuters

Встреча прошла в Турине и завершилась в пользу хозяев — 3:0.

В составе «бьянконери» отличились Альваро Мората (62'), Федерико Кьеза (71') и Криштиану Роналду (89'). В компенсированное время игрок гостей Андрей Галабинов не реализовал пенальти.

«Ювентус» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» (25) находится на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Милан» победил «Рому» в 24-м туре Серии А.

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