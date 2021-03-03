«СЭ»: РФС запретил судьям пить алкоголь в общественных местах

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Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) разработал правила поведения судей в общественном поле.
«СЭ»: РФС запретил судьям пить алкоголь в общественных местах
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», правила будут касаться главных и резервных судей, а также ассистентов и рефери, работающих с VAR.

Согласно новому своду правил: 

1. Судьи должны избегать общения с представителями футбольных клубов, которое выходит за рамки выполнения профессиональных обязанностей;

2. Арбитрам необходимо беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, а также не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола;

3. Рефери запрещено допускать присутствие в судейской комнате представителей футбольных клубов и иных лиц, за исключением судей, инспекторов, делегатов или комиссаров матча;

4. Арбитрам запрещается совместное времяпрепровождение с представителями футбольных клубов в дни перед матчем и после матча, а также в день матча в любом публичном месте. При этом исключением являются случаи, которые прямо предусмотрены регламентами соревнований или организационно-распорядительными документами РФС;

5. Судьям запрещается распитие алкогольных напитков в публичных местах, включая бары и рестораны, в дни перед матчем и после матча, а также в день матча.

Отмечается, что данные правила связаны с судейскими скандалами, которые произошли в этом сезоне после матча 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) и перед игрой 19-го тура «Тамбов» — «Урал» (1:1). 

Ранее сообщалось, что тренер «Алании» Спартак Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей за толчок арбитра.

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