«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании по футболу
- Reuters
Встреча прошла в Барселоне и завершилась в пользу хозяев — 3:0.
В основное время каталонцам удалось забить два мяча: на 12-й минуте отличился Усман Дембеле, а на четвёртой компенсированной минуте ко второму тайме голом отметился Жерар Пике. Матч был переведён в дополнительное время и в начале овертайма победу «Барселоне» принёс точный удар Мартина Брайтвайта
При этом на 73-й минуте гости не реализовали пенальти — не забил Лукас Окампос. А к концу дополнительного времени андаллусийцы остались вдевятером — в конце первого овертайма был удалён Фернандо, а на 103-й минуте красную карточку получил Люк де Йонг.
В первой игре «Севилья» на своём поле выиграла со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» добился ничьей с «Реал Сосьедад» в Примере благодаря голу в концовке.