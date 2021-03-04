«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании по футболу

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«Барселона» крупно обыграла «Севилью» в ответном матче Кубка Испании по футболу.
«Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании по футболу
  • Reuters

Встреча прошла в Барселоне и завершилась в пользу хозяев — 3:0.

В основное время каталонцам удалось забить два мяча: на 12-й минуте отличился Усман Дембеле, а на четвёртой компенсированной минуте ко второму тайме голом отметился Жерар Пике. Матч был переведён в дополнительное время и в начале овертайма победу «Барселоне» принёс точный удар Мартина Брайтвайта

При этом на 73-й минуте гости не реализовали пенальти — не забил Лукас Окампос. А к концу дополнительного времени андаллусийцы остались вдевятером — в конце первого овертайма был удалён Фернандо, а на 103-й минуте красную карточку получил Люк де Йонг. 

В первой игре «Севилья» на своём поле выиграла со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» добился ничьей с «Реал Сосьедад» в Примере благодаря голу в концовке.

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