Мадридский «Реал» добился ничьей с «Реал Сосьедад» в Примере благодаря голу в концовке

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Мадридский «Реал» на своём поле потерпел поражение от «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна в матче 25-го тура испанской футбольной Примеры.
Мадридский «Реал» добился ничьей с «Реал Сосьедад» в Примере благодаря голу в концовке
  • Reuters

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 0:1.

Мяч в составе гостей забил Порту на 55-й минуте, а хозяева ответили голом Винисиуса Жуниора на 89-й.

Таким образом, прервалась победная серия подопечных Зинедина Зидана в чемпионате Испании, которая насчитывала четыре матча.  Коллектив из столицы Испании с 53 очками остаётся на третьем месте. «Сосьедад» находится на пятой строчке с 42 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Вильярреал» и укрепил лидерство в Примере.

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