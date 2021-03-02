Мадридский «Реал» добился ничьей с «Реал Сосьедад» в Примере благодаря голу в концовке

Мадридский «Реал» на своём поле потерпел поражение от «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна в матче 25-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 0:1.

Мяч в составе гостей забил Порту на 55-й минуте, а хозяева ответили голом Винисиуса Жуниора на 89-й.

Таким образом, прервалась победная серия подопечных Зинедина Зидана в чемпионате Испании, которая насчитывала четыре матча. Коллектив из столицы Испании с 53 очками остаётся на третьем месте. «Сосьедад» находится на пятой строчке с 42 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Вильярреал» и укрепил лидерство в Примере.