«Атлетико» обыграл «Вильярреал» и укрепил лидерство в Примере

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 25-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Вильярреале, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Атлетико» принесли голы Альфонсо Педрасы, реализовавшего пенальти на 25-й минуте, и Жоау Фекса, забившего на 69-й минуте.

Лидирующий в турнирной таблице Примеры «Атлетико», набрав 58 очков, увеличил отрыв от идущей второй «Барселоны» до пяти очков. «Вильярреал» с 37 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» в меньшинстве разгромно проиграла «Хетафе» в Примере.