«Атлетико» обыграл «Вильярреал» и укрепил лидерство в Примере
Встреча, прошедшая в Вильярреале, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Атлетико» принесли голы Альфонсо Педрасы, реализовавшего пенальти на 25-й минуте, и Жоау Фекса, забившего на 69-й минуте.
Лидирующий в турнирной таблице Примеры «Атлетико», набрав 58 очков, увеличил отрыв от идущей второй «Барселоны» до пяти очков. «Вильярреал» с 37 очками — седьмой.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» в меньшинстве разгромно проиграла «Хетафе» в Примере.