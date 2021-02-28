«Валенсия» в меньшинстве разгромно проиграла «Хетафе» в Примере

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«Валенсия» потерпела разгромное поражение от «Хетафе» в матче 25-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Хетафе, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Хетафе» принесли голы Мауро Арамбарри, Хайме Маты и Карлеса Аленьи, отличившихся на 39-й, 55-й и 87-й минутах.

«Валенсия» играла вдесятером с 51-й минуты. Прямую красную карточку получил Муктар Дьякаби. Российский хавбек Денис Черышев участия в матче не принимал.

«Валенсия» с 27 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры и опережает также набравший 27 очков «Хетафе» лишь по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Севилью» в матче Примеры.

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