Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Севилью» в матче Примеры

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Каталонская «Барселона» одержала победу над «Севильей» в матче 25-го тура испанской Примеры.
Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Севилью» в матче Примеры
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Барселоне» принесли голы Усмана Дембеле, отличившегося на 29-й минуте, и Лионеля Месси, забившего на 85-й.

Такой результат позволил «Барселоне» с 53 очками выйти на второе место в турнирной таблице Примеры, опередив мадридский «Реал». «Севилья» с 48 очками — четвёртая.

Ранее появилась информация, что Черышев пропустит следующие два матча «Валенсии».

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