Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Севилью» в матче Примеры
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Барселоне» принесли голы Усмана Дембеле, отличившегося на 29-й минуте, и Лионеля Месси, забившего на 85-й.
Такой результат позволил «Барселоне» с 53 очками выйти на второе место в турнирной таблице Примеры, опередив мадридский «Реал». «Севилья» с 48 очками — четвёртая.
Ранее появилась информация, что Черышев пропустит следующие два матча «Валенсии».