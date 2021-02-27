Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Севилью» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Севильей» в матче 25-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Барселоне» принесли голы Усмана Дембеле, отличившегося на 29-й минуте, и Лионеля Месси, забившего на 85-й.

Такой результат позволил «Барселоне» с 53 очками выйти на второе место в турнирной таблице Примеры, опередив мадридский «Реал». «Севилья» с 48 очками — четвёртая.

Ранее появилась информация, что Черышев пропустит следующие два матча «Валенсии».