В Госдуме отреагировали на новость о завершении карьеры Нурмагомедова

Короткая ссылка
Советская фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о решении российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
В Госдуме отреагировали на новость о завершении карьеры Нурмагомедова
  • Reuters

«Хабиб Нурмагомедов же говорил, что ещё перед последним боем обещал своей матери завершить карьеру. Чему мы удивляемся? Ничего удивительного нет. Человек объявил и объявил — это его право», — приводит слова Родниной «Чемпионат».

Депутат также прокомментировала тот факт, что болельщики ждали возвращения Нурмагомедова.

«У каждого человека наступает момент, когда его карьера подходит к завершению. Спорт — это же профессия, а не увлечение. Когда-то всё заканчивается», — отметила она.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях в MMA.

Ранее стало известно, кто сразится за титул UFC в лёгком весе, освобождённый Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить