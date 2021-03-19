В Госдуме отреагировали на новость о завершении карьеры Нурмагомедова

Советская фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о решении российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Хабиб Нурмагомедов же говорил, что ещё перед последним боем обещал своей матери завершить карьеру. Чему мы удивляемся? Ничего удивительного нет. Человек объявил и объявил — это его право», — приводит слова Родниной «Чемпионат».

Депутат также прокомментировала тот факт, что болельщики ждали возвращения Нурмагомедова.

«У каждого человека наступает момент, когда его карьера подходит к завершению. Спорт — это же профессия, а не увлечение. Когда-то всё заканчивается», — отметила она.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях в MMA.

Ранее стало известно, кто сразится за титул UFC в лёгком весе, освобождённый Нурмагомедовым.