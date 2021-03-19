В Госдуме отреагировали на новость о завершении карьеры Нурмагомедова
- Reuters
«Хабиб Нурмагомедов же говорил, что ещё перед последним боем обещал своей матери завершить карьеру. Чему мы удивляемся? Ничего удивительного нет. Человек объявил и объявил — это его право», — приводит слова Родниной «Чемпионат».
Депутат также прокомментировала тот факт, что болельщики ждали возвращения Нурмагомедова.
«У каждого человека наступает момент, когда его карьера подходит к завершению. Спорт — это же профессия, а не увлечение. Когда-то всё заканчивается», — отметила она.
Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях в MMA.
Ранее стало известно, кто сразится за титул UFC в лёгком весе, освобождённый Нурмагомедовым.