Макгрегор опубликовал оскорбительный пост про Нурмагомедова, но быстро удалил его
- Reuters
В Twitter ирландец опубликовал пост, в котором обвинил Нурмагомедова в гомофобии, а также в публикации содержались иные оскорбления. Кроме того, в посте была выложена фотография с их поединка.
Тем не менее Макгрегор быстро удалил публикацию.
Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся в 2018 году. Тогда россиянин победил с помощью удушающего приёма.
Ранее Макгрегор заявил, что ему стыдно за Флойда Мейвезера после инцидента с блогером Джейком Полом.