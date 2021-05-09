Макгрегор опубликовал оскорбительный пост про Нурмагомедова, но быстро удалил его

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор опубликовал оскорбительный пост про экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Макгрегор опубликовал оскорбительный пост про Нурмагомедова, но быстро удалил его
  • Reuters

В Twitter ирландец опубликовал пост, в котором обвинил Нурмагомедова в гомофобии, а также в публикации содержались иные оскорбления. Кроме того, в посте была выложена фотография с их поединка.

Тем не менее Макгрегор быстро удалил публикацию.

Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся в 2018 году. Тогда россиянин победил с помощью удушающего приёма.

Ранее Макгрегор заявил, что ему стыдно за Флойда Мейвезера после инцидента с блогером Джейком Полом.

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