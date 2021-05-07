Макгрегор заявил, что ему стыдно за Мейвезера после инцидента с блогером Полом

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился мнением по поводу потасовки между бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и блогером Джейком Полом.
Макгрегор заявил, что ему стыдно за Мейвезера после инцидента с блогером Полом
  • Reuters

«Эй, Леонард Эллербе, что вообще позволяет себе этот Флойд? Пацан калачиком свернулся, ни разу в ответ не дёрнулся, а Флойд всё носится, крутого из себя корчит. Парнишка выправил для Флойда нелепую ситуацию, в которой тот оказался. Пусть спасибо скажет. Стыдно! Как профессионал профессионалу говорю: стыдно. Ему за этот бой и 10 млн не светит, и он сам это знает. Он уже однажды отменялся. Мир следит за этим через Twitter. Так бы он дрался с более-менее достойным профессионалом и заработал бы от 20 млн, но вместо этого — такой отстой. Как ни крути, выходит жалко. Бейся по-настоящему — так, чтобы это в твой послужной список вошло, или иди куда подальше, приятель. Лысая башка!» — написал Макгрегор в Instagram.

6 июня Мейвезер должен провести бой с братом Джейка Пола, блогером Логаном Полом.

Ранее сообщалось, что Мейвезер и блогер Джейк Пол устроили потасовку после пресс-конференции.

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