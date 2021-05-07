Мейвезер и блогер Джейк Пол устроили потасовку после пресс-конференции

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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер повздорил с блогером Джейком Полом на мероприятии, которое было посвящено предстоящему бою боксёра с братом Джейка, другим блогером Логаном Полом.
Мейвезер и блогер Джейк Пол устроили потасовку после пресс-конференции
  • © Reuters

Как сообщает BoxingScene, после пресс-конференции, на которой боксёр сказал, что готов сразиться с обоими братьями за одну ночь, Джейк вплотную приблизился к Мейвезеру, а затем сорвал со спортсмена бейсболку. После этого началась потасовка.

Бой Мейвезера и Логана Пола состоится 6 июня.

Последний раз американский боксёр выходил на ринг в декабре 2018 года на турнире Rizin 14 в Японии. В показательном бою он нокаутировал японского бойца смешанных единоборств (MMA) Теншина Насукаву.

На счету Флойда Мейвезера 50 побед в 50 боях в профессиональном боксе.

Напомним, что недавно Джейк Пол в бою по правилам бокса нокаутировал экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена. 

Ранее Мейвезер назвал дату боя с блогером Логаном Полом.

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