«В Бразилии Сантосу присудили бы победу»: как судейское решение омрачило первый бой Шлеменко за 17 месяцев

Известный российский средневес Александр Шлеменко единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке. Этот бой стал для него первым с декабря 2019-го. При этом владелец промоушена Амир Мурадов назвал итоговый счёт от рефери (30:27, 30:27, 30:27) «явным перебором», а президент AMC Fight Nights 101 Камил Гаджиев заявил, что иностранец должен был оставить за собой первый раунд. В свою очередь, по словам самого отечественного спортсмена, он эмоционально чувствовал себя не лучшим образом и поэтому не смог выложиться на 100%.

Боя Александра Шлеменко с Марсио Сантосом российские болельщики ждали с особым интересом. Дело в том, что экс-чемпион Bellator и один из сильнейших средневесов страны не выходил в клетку с декабря 2019-го. Тогда он оказался сильнее Дэвида Бранча.

После этого опытный спортсмен восстанавливался от травм и раздавал многочисленные интервью на самые разные темы. Например, он призывал запретить концерты известного рэпера Моргенштерна. Вместе с тем атлет намекал, что до сих пор надеется на предложение из UFC. Но куда реальнее была встреча с бойцами, которые выступают в России: Магомедом Исмаиловым, Владимиром Минеевым или Альбертом Туменовым. Однако в феврале Шлеменко в интервью RT заявил, что близок к встрече с иностранцем.

В результате в апреле стало известно о проведении поединка с Сантосом на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке.

Такой выбор разочаровал некоторых любителей ММА, ведь бразильца сложно назвать по-настоящему звёздным соперником. До встречи с россиянином он провёл 20 боёв в различных промоушенах и одержал в них 15 побед при пяти поражениях.

При этом Сантос уже несколько месяцев находился в России. В феврале он без шансов уступил Давиду Бархударяну на вечере АМС Fight Nights. Но бразилец, пройдя полноценную подготовку в Дагестане, в начале апреля неожиданно удушающим приёмом победил Артура Гусейнова уже под эгидой Eagle FC Хабиба Нурмагомедова. Далее ему предложили встретиться со Шлеменко, и Сантос не только не отказал, но и пообещал «устроить в клетке войну».

«Шлеменко — российская суперзвезда. Он давно известен в России и выступал в Bellator. Я довольно много читал о его карьере, знаю, что Александр часто побеждал и что у него много фанатов в стране. Этот бой действительно важен для меня. Он даст новое развитие моей карьере, поэтому мне нечего терять», — объяснял Сантос в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В результате Марсио не обманул и действительно создал Шлеменко серьёзные трудности. Мало того, итоговое решение судей вызвало вопросы даже у руководства промоушена. Бразилец сразу же обозначил, что собирается действовать первым номером, и смело пошёл вперёд. Россиянина такой напор соперника в какой-то степени смутил. Он пытался контратаковать и наносить фирменные удары по печени, но проходили они не слишком часто.

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Второй раунд дался Шторму ещё тяжелее. Чувствовалось, что ему после 17-месячного простоя приходится очень непросто. Порой отечественный спортсмен вынужден был буквально спасаться бегством. Вместе с тем его серии также доходили до цели.

В заключительной пятиминутке силы у обоих противников закончились, но бразилец продолжал давить и прижимать Шлеменко к сетке. В любом случае решения судей все ждали с большой тревогой. Никто и подумать не мог, что все трое единогласно засчитают победу Александру — 30:27, 30:27, 30:27.

Казалось, некомфортно себя чувствовал и сам экс-чемпион Bellator. Он признался, что подошёл к поединку не в лучшем эмоциональном состоянии, поскольку перед ним выступали сразу пятеро его бойцов.

«У меня впервые произошло такое, что я разминался, разминался, а потом накатила непонятная усталость. Подумал, может, адреналин, но эмоционально я подсел. Впервые такое в моей жизни. Очень тяжело сначала выводить человека, а потом драться самому. Я выхожу, начинает играть моя музыка, и понимаю, что просто высосан. Сейчас могу прыгать, отжиматься, я вообще не устал, но не смог реализовать себя на 100%, поскольку был высосан эмоционально», — приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».

Что касается следующего соперника, то Шторм отметил, что им с большой долей вероятности также станет иностранец, а состоится встреча ориентировочно в середине лета.

«Все ждут бой с россиянином, например с Исмаиловым? Так где он? Я же не могу его заставить раньше времени. Пусть подготовится. Что касается Вячеслава Василевского, не вижу смысла драться с ним», — добавил Шлеменко.

Любопытно, но после окончания поединка даже в руководстве AMC Fight Nights Global признали, что решение арбитров получилось как минимум спорным. Так, по мнению президента промоушена Камила Гаджиева, за Сантосом точно остался первый раунд.

«Со счётом 30:27 я бы не согласился, хотя допускаю, что они лучше меня разбираются в ММА. Саня оказался более оригинален и искромётен, как это обычно и бывает. Сантос много в этом бою сделал, но до победы не доработал. Не смог перевести Сашу вниз и оказался более однообразен, хотя и шёл вперёд», — цитирует функционера Sports.ru.

Куда более жёстко высказался владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов. По его словам, итоговые цифры от судей выглядят «явным перебором».

«Считаю, что Шлеменко забрал первый раунд, во втором можно было дать ничью, в третьем были качели. Точных ударов было больше у Шлеменко. Я бы даже дал ничью, может быть. Если бы бой был в Бразилии, Марсио присудили бы победу», — приводит слова Мурадова ТАСС.