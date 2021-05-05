Шлеменко признался, что думает о политической карьере

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о своих планах начать политическую карьеру.
Шлеменко признался, что думает о политической карьере
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Очень много людей подталкивают меня и просят пойти в политику. И честно говоря, я готовлюсь к этому. Образование соответствующее получил, а сейчас изучаю различные материалы по этой теме. Многое делаю, слушаю наших политических аналитиков, немало времени этому уделяю. Тяжело, когда твоя спортивная карьера переплетается с политической, однако это неизбежно, если ты становишься медийным человеком, лидером общественного мнения. Для кого-то, разумеется, я не являюсь лидером мнения, но это их проблемы, для многих являюсь. И чем больше людей меня смотрят, тем лучше», — цитирует Шлеменко Sport24

Помимо популярности в качестве бойца, Шлеменко также известен резким неприятием употребления алкогольных напитков и пропагандой здорового образа жизни.

Ранее Шлеменко снова раскритиковал Моргенштерна и обратился к его поклонникам.

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