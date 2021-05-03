Шлеменко снова раскритиковал Моргенштерна и обратился к его поклонникам

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в очередной раз подверг критике рэп-исполнителя Моргенштерна и обратился к его поклонникам.

«Я объясню людям, которые не понимают. Если я не скажу своё мнение, если не скажу, что это чмошное поведение: употреблять наркотики, говорить, что сосать — это талант, и так далее… На таких понятиях я рос», — приводит слова Шлеменко Sport24.

По его мнению, критикуя артиста, он и другие бойцы просто напомнили, что у молодёжи должны быть другие ценности.

«Ты им даёшь альтернативу выбора, которую им вообще не предоставляют. Мы слушаем, скачем, сосала-пересосала, мы красавцы. Вы что, дебилы, что ли? Вы кем будете по жизни?» — сказал Шлеменко.

Ранее Магомед Исмаилов поддержал предложение Шлеменко запретить концерты Моргенштерна в России.