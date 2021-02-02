Шлеменко намекнул, с кем проведёт следующий поединок

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что его следующим оппонентом, вероятнее всего, станет зарубежный спортсмен.
Шлеменко намекнул, с кем проведёт следующий поединок
  • © Пресс-служба RCC

«До сентября я планирую подраться. Альберт Туменов? Для него я — беспроигрышный вариант. Но зачем мне человек, который не провёл в среднем весе ни одного поединка? Мне нужно развиваться и двигаться в своей весовой категории. Уже есть устные договорённости, осталось только подписать контракт. Скорее всего, встречусь с иностранцем. Пока не знаю, состоится это противостояние в России или нет. Думаю, не в UFC, но всякое может быть... Я свободный агент и наслаждаюсь этим, ведь имею шансы зайти хоть куда на коротком уведомлении», — сказал Шлеменко RT.

Ранее Шлеменко заявил, что проведение боя с Исмаиловым не является для него первостепенной задачей.

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