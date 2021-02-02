Шлеменко: проведение боя с Исмаиловым не является для меня первостепенной задачей

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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что не разочарован тем фактом, что известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов проведёт следующий бой с Владимиром Минеевым, а не с ним.
Шлеменко: проведение боя с Исмаиловым не является для меня первостепенной задачей
  • РИА Новости

«Мне нисколько не обидно, что бой с Исмаиловым не состоится в ближайшее время. Я сразу сказал, что проведение этого поединка не является для меня первостепенной задачей. Да и тот факт, что наше противостояние отодвигается на более поздний срок, только подгревает к нему интерес, делает его дороже. На данный момент у меня своя дорога, а у Магомеда своя. Поверьте, если бы я хотел, получил бы данный бой. С моей стороны стоило лишь начать решительные действия. Но я и раньше всегда говорил, что мне неинтересны поединки с соотечественниками. Но Мага выиграл у Александра Емельяненко, потом у Ивана Штыркова, и все заговорили уже о нашем противостоянии. Если же он одержит победу и над Минеевым, мне это будет только на руку», — сказал Шлеменко RT.

Магомед Исмаилов выйдет на свой следующий поединок осенью 2021 года против соотечественника Владимира Минеева.

Ранее тренер Исмаилова назвал главную опасность для бойца в поединке с Минеевым.

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