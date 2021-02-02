Тренер Исмаилова назвал главную опасность для бойца в поединке с Минеевым
- РИА Новости
«Единственная опасность — его лоу-кики, удары под колено. В общем и целом его ноги — это опасность. Нужно будет работать над этим. Будем работать с ребятами, которые не ниже классом в ударах ногами, чем Минеев», — приводит слова Рамазана Исмаилова ТАСС.
Первый поединок Исмаилова с Минеевым состоялся в 2018 году и завершился вничью.
Ранее Камил Гаджиев высказал мнение, что реванш Исмаилова и Минеева может завершиться потасовкой.