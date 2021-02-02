Гаджиев считает, что реванш Исмаилова и Минеева может завершиться потасовкой

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Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение, что поединок-реванш между российскими бойцами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым может закончиться массовой потасовкой.
Гаджиев считает, что реванш Исмаилова и Минеева может завершиться потасовкой
  • РИА Новости

«Да, такое может быть. Я бы этого не хотел, потому что есть люди, которые не для этого приходят на наши турниры. Хотя есть и те, которые приходят для этого», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

Первый поединок Исмаилова с Минеевым состоялся в 2018 году и завершился вничью. В конце 2020 года Исмаилов и Минеев устроили на турнире в Москве драку, которая переросла в массовую потасовку.

Ранее сообщалось, что Исмаилов проведёт реванш с Минеевым в сентябре.

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