Гаджиев считает, что реванш Исмаилова и Минеева может завершиться потасовкой
- РИА Новости
«Да, такое может быть. Я бы этого не хотел, потому что есть люди, которые не для этого приходят на наши турниры. Хотя есть и те, которые приходят для этого», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
Первый поединок Исмаилова с Минеевым состоялся в 2018 году и завершился вничью. В конце 2020 года Исмаилов и Минеев устроили на турнире в Москве драку, которая переросла в массовую потасовку.
Ранее сообщалось, что Исмаилов проведёт реванш с Минеевым в сентябре.