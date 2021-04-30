Бой за титул Нурмагомедова, определение соперника Немкова и возвращение Шлеменко: главные события мая в ММА

Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер определят имя преемника Хабиба Нурмагомедова и сразятся за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе, а Тони Фергюсон постарается реанимировать свою карьеру. Али Исаев и Денис Гольцов начнут выступление в регулярном сезоне PFL 2021 года, а Энтони Джонсон с большой долей вероятности станет будущим соперником Вадима Немкова по полуфиналу Гран-при Bellator. В свою очередь, Александр Шлеменко проведёт первый поединок за более чем 16 месяцев и сразится с Марсио Сантосом на шоу AMC Fight Nights во Владивостоке.

UFC Vegas 25

Дата и место проведения: 1 мая, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Доминик Рейес — Иржи Прохазка.

Первое значимое событие мая в мире ММА пройдёт в Неваде, где состоится очередной турнир серии UFC Vegas. Программа юбилейного, 25-го шоу получилась не самой богатой на громкие имена, зато его основной кард обещает порадовать рядом красочных сражений и нокаутов. Здесь выступят и рекордсмен Абсолютного бойцовского чемпионата по тейкдаунам Мераб Двалишвили, и яркий нокаутёр Ион Куцелаба, а также бывшая звезда полулёгкого и легчайшего весов Каб Суонсон.

В главном же поединке вечера долгожданное возвращение в октагон осуществит Доминик Рейес, известный тем, что в феврале 2020 года чуть было не нанёс первое полноценное поражение Джону Джонсу. До этого момента самый молодой чемпион UFC проиграл лишь однажды — дисквалификацией, но то решение рефери Стива Мадзагатти до сих пор считается одним из самых спорных в истории.

Для Рейеса грядущая битва станет первой с сентября прошлого года. Тогда он проиграл нокаутом Яну Блаховичу и потерял шанс стать новым чемпионом в полутяжёлом весе. Сражение с Иржи Прохазкой должно ответить на вопрос, была ли та неудача всего лишь случайностью или Доминик не настолько хорош, как многие посчитали после его встречи с Джонсом. Третье подряд поражение может если не стоить ему карьеры, то надломить психологически и отбросить назад в рейтинге. Что касается чеха, то успех не только позволит ему продлить беспроигрышную серию до 12 схваток, но и гарантирует шанс побороться за титул.

PFL 2021 #3

Дата и место проведения: 6 мая, Атлантик-Сити (США).

Значимые бои: Фабрисио Вердум — Ренан Феррейра, Кайла Харрисон — Мориана Мораис, Али Исаев — Хатеф Моэйль, Мохаммед Усман — Брэндон Сэйлс, Денис Гольцов — Джастин Уиллис.

В начале месяца очередной турнир проведёт Professional Fighter League, в котором продолжается регулярный сезон. В апреле на шоу промоушена выступили трое представителей России, а в мае свои поединки проведут ещё двое. Безусловно, основное внимание приковано к действующему победителю Гран-при в тяжёлом весе и обладателю чемпионского звания Али Исаеву. Как и все представители промоушена, он был вынужден полностью пропустить 2020 год из-за решения руководства не проводить мероприятия во время пандемии и был готов покинуть лигу, однако всё же остался.

В первой схватке в рамках «регулярки» Исаева ждёт сражение с не самым звёздным оппонентом. Большую часть карьеры Хатеф Моэйль провёл в немецких и австрийских промоушенах, лишь раз попробовав себя в крупной организации. Опыт получился негативным. В марте 2018-го он дрался в польском KSW, но отказался от продолжения борьбы после второго раунда. Впоследствии он выиграл шесть раз подряд, но соперников вряд ли можно отнести даже к разряду середняков. Всё это позволяет называть Али явным фаворитом грядущего поединка и ожидать от него если не досрочной победы, то как минимум доминирования во всех аспектах.

В отличие от Исаева, его соотечественника Дениса Гольцова ждёт куда более сложное испытание. Экс-чемпион ACB в тяжёлом весе померится силами с Джастином Уиллисом, имеющим за плечами пять боёв в UFC. В крупнейшем промоушене мира американец одержал четыре победы и уступил лишь звезде дивизиона Кёртису Блэйдсу, но Дана Уайт и компания всё равно решили отказаться от его услуг. Если верить самому спортсмену, он хотел провести полный тренировочный лагерь с Дэниелом Кормье, сбросить вес и подраться с Таем Туйвасой, но матчмейкеры не только не хотели ждать несколько месяцев, но и настойчиво рекомендовали ему встретиться с Уолтом Харрисом. В итоге его отказ и спровоцировал разрыв контракта.

Помимо выступлений россиян, третий турнир PFL 2021 года обещает порадовать рядом не менее интересных противостояний. Безусловно, на общем фоне выделяется битва Фабрисио Вердума с Ренаном Феррейрой, которая и возглавит шоу. 43-летний ветеран войдёт в клетку впервые за десять месяцев и постарается доказать, что по-прежнему способен выступать на высоком уровне. Также стоит обратить внимание на бои с участием Кайлы Харрисон и Мохаммеда Усмана. Первая уже долгое время считается одной из возможных конкуренток Аманды Нуньес в борьбе за звание сильнейшей девушки-бойца на планете, а второй является родным братом чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

Bellator 258

Дата и место проведения: 7 мая, Анкасвиль (США).

Значимые бои: Хуан Арчулета — Серхио Петтис (бой за титул в легчайшем весе), Энтони Джонсон — неизвестный (Гран-при полутяжёлого веса).

Несмотря на то что программу Bellator 258 возглавляет поединок за пояс в дивизионе до 61,2 кг, самым ожидаемым должен был стать бой в рамках Гран-при полутяжёлого веса между бывшими претендентами на титул UFC в полутяжёлом и среднем весах, а триумфатор получил бы право сразиться с Вадимом Немковым. Но планам не суждено было сбыться — кубинский ветеран Йоэль Ромеро провалил медицинское обследование и не был допущен, вследствие чего Джонсону начали искать нового соперника, способного выйти на коротком уведомлении. Кто бы им ни стал, будет любопытно понаблюдать за тем, в каком состоянии Джонсон предстанет после долгого перерыва.

Американец считался одним из самых ярких нокаутёров в мире ММА, но в апреле 2017-го во второй раз проиграл Дэниелу Кормье и повесил перчатки на гвоздь. С того момента Энтони выступал исключительно в соревнованиях по грэпплингу, успел серьёзно набрать вес (по словам самого спортсмена, в определённый момент масса его тела составляла 127 кг) и вновь вернуться в форму, а также чуть было не угодить за решётку. В 2019-м ему предъявили обвинения в домашнем насилии, но впоследствии спортсмен был признан невиновным.

AMC Fight Nights 101

Дата и место проведения: 7 мая, Владивосток (Россия).

Значимые бои: Александр Шлеменко — Марсио Сантос.

В мае 74-й бой в карьере проведёт Александр Шлеменко. Бывший чемпион Bellator войдёт в клетку впервые за 16 с лишним месяцев и постарается доказать, что по-прежнему входит в элиту среднего веса. А помешать ему попытается участник шоу The Ultimate Fighter Brazil Марсио Сантос. Причём для латиноамериканца эта дуэль станет третьей за неполные три месяца. В 2021 году он уже успел уступить Давиду Бахударяну в первом раунде, а также нокаутировать Артура Гусейнова во втором.

Для Шлеменко этот поединок стоит рассматривать исключительно как разминку перед более серьёзными битвами. По классу Александр явно превосходит Сантоса, а победа над ним станет свидетельством того, что он по-прежнему находится в отличной форме. В случае успеха у россиянина будет гораздо больше доводов в переговорах с UFC, а также оснований для организации встречи с Магомедом Исмаиловым. Их дуэль обсуждается на протяжении долгого времени, а триумфальное возвращение Шторма может быть идеальным поводом для её проведения. Безусловно, уже после того, как Лысый Хищник решит все вопросы с Владимиром Минеевым.

UFC 262

Дата и место проведения: 15 мая, Хьюстон (США).

Значимые бои: Майкл Чендлер — Чарльз Оливейра (бой за титул в лёгком весе), Леон Эдвардс — Нейт Диаз, Тони Фергюсон — Бенэил Дариуш.

Самый масштабный турнир UFC в мае пройдёт в Хьюстоне, а его главным событием станет схватка за пояс в лёгком весе. Титул стал вакантным после того, как Дана Уайт окончательно смирился с уходом из спорта Хабиба Нурмагомедова. При этом кандидаты на трофей у многих вызвали вопросы. Учитывая статус и заслуги, можно было предположить, что его оспорят Дастин Порье и Конор Макгрегор, но матчмейкеры поступили иначе. При этом сообщалось, что Уайт действительно предлагал американцу поспорить за чемпионское звание, но тот предпочёл сразиться с ирландцем в денежном реванше.

С учётом отказа Порье UFC было сложно найти лучших претендентов на титул, чем Оливейра и Чендлер. Бразилец выиграл восемь боёв подряд (семь — досрочно), а экс-чемпион Bellator в своём дебютом поединке под эгидой промоушена нокаутировал одного из топов весовой категории — Дэна Хукера. Посоперничать с ними мог разве что второй номер рейтинга Джастин Гэтжи, но предоставлять подряд два шанса побороться за пояс — не в правилах Уайта.

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Во втором по значимости бою вечера вполне может определиться следующий претендент на титул в полусреднем весе. Леон Эдвардс мог получить этот статус ещё в марте, но сначала была отменена его встреча с Хамзатом Чимаевым, а затем крайне неудачно завершилась дуэль с Белалом Мухаммадом. Американец палестинского происхождения не смог продолжить выступление после тычка в глаз и фактически лишил британца возможности подняться на первую строчку в рейтинге дивизиона. В UFC явно не были впечатлены подобным исходом противостояния, поэтому предоставили Колби Ковингтону очередной шанс заполучить трофей.

Укрепиться в статусе первого номера рейтинга Эдвардс может по итогам схватки с одиозным Нейтом Диазом. Да, американец не входит в элиту категории, а его последний успех датируется августом 2019-го, но при этом он остаётся весьма популярным. Леону же необходим успех в дуэли с настоящей звездой ММА, и не важно, находится его соперник на спаде или нет. В случае успеха он по-настоящему заявит о себе и уже в начале 2022 года сможет поквитаться с Камару Усманом за поражение.

В то же время UFC 262 во многом станет определяющим для карьеры Тони Фергюсона. До мая 2020-го тот шёл на серии из 12 побед подряд и считался самым опасным оппонентом для Нурмагомедова, но впоследствии потерпел сразу два чувствительных поражения. Сначала он уступил Гэтжи, а затем ничего не смог противопоставить Оливейре. После этого на американце многие поставили крест, а тот же Хабиб открыто заявил, что время Эль Кукуя ушло.

Если Фергюсон не сумеет справиться с Бенэилом Дариушем, то с подобным мнением будет очень сложно поспорить. Три поражения подряд — повод задуматься о завершении карьеры, особенно если тебе совсем недавно исполнилось 37 лет. Для лёгкого веса подобный возраст является критическим, что во многом подтверждают последние результаты Тони.

UFC Vegas 27

Дата и место проведения: 22 мая, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Роб Фонт — Коди Гарбрандт.

Изначально в мае должна была состояться битва между Кори Сэндхагеном и Ти Джеем Диллашоу, победитель которого наверняка получил бы статус первого претендента на пояс в легчайшем весе и возможность сразиться с победителем дуэли между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом. Но бывший обладатель трофея был вынужден отказаться от боя из-за рассечения, полученного на тренировке. В их отсутствие главным событием месяца в дивизионе до 61,2 кг станет противостояние Роба Фонта и Коди Гарбрандта.

На данный момент спортсмены занимают третье и четвёртое места в рейтинге и находятся в паре побед от титула. При этом каждому из них есть что доказывать. Фонт способен подтвердить, что его пребывание на вершине категории не является случайностью, как и его победа над Марлоном Мораесом, а Гарбрандт — полноценно заявить о своём возвращении в элиту. В период с 2017 по 2019 год экс-чемпион проиграл трижды подряд и раздумывал о переходе в наилегчайший вес, но после этого оформил один из самых ярких нокаутов года в сражении с Рафаэлем Ассунсао.