Усман высказался о гипотетическом бое с Нурмагомедовым

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман высказался о возможном поединке с экс-чемпионом лёгкого дивизиона россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Усман высказался о гипотетическом бое с Нурмагомедовым
  • Reuters

«Бой с Нурмагомедовым? Это будет величайший поединок в истории UFC. Но проблема в том, что он не состоится. Больше вероятности (хотя я в это тоже не верю) организовать бой с Жоржем Сен-Пьером», — цитирует Усмана TMZ.

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года после поединка с американцем Джастином Гэтжи, в котором он одержал 29-ю победу подряд в 29 поединках.

39-летний Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFС в двух весовых категориях. Канадец не выступает с 2017 года, а объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.

Ранее Нурмагомедов оценил игру Бензема в полуфинале Лиги чемпионов.

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